Fallece trágicamente Jessi Pierce, periodista deportiva y figura clave en la cobertura del hockey

La comunidad del hockey sobre hielo y los aficionados al deporte se encuentran consternados por la trágica pérdida de Jessi Pierce, una destacada periodista y corresponsal de NHL.com, quien falleció en un incendio ocurrido el sábado 21 de marzo en su hogar en White Bear Lake, Minnesota. La comunicadora de 37 años y sus tres hijos perdieron la vida en el siniestro, lo que ha generado una ola de pesar en el ámbito deportivo y en su entorno personal.

El incidente ocurrió en la madrugada del sábado, cuando los bomberos recibieron llamadas al 911 alertando sobre un incendio que se había desatado en la vivienda de Pierce. “Los vecinos reportaron que veían llamas saliendo del techo”, explicó el Departamento de Bomberos de White Bear Lake en un comunicado. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a un adulto, tres niños y un perro sin vida dentro de la casa, de acuerdo con la información de The Associated Press (AP).

Aunque inicialmente las autoridades no revelaron los nombres de las víctimas, la confirmación de la identidad de Pierce y sus hijos fue proporcionada más tarde por medios locales y la propia NHL. El incendio se produjo en la cuadra 2100 de Richard Avenue, una zona residencial de White Bear Lake. Las investigaciones sobre la causa del siniestro están en curso, con la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Minnesota a cargo de esclarecer lo sucedido. El jefe de bomberos, Greg Peterson, expresó su conmoción por la magnitud de la tragedia, pidiendo a la comunidad que se apoye mutuamente en este difícil momento.

Jessi Pierce era conocida no solo por su trabajo periodístico, sino también por su cálida personalidad y su profundo compromiso con el hockey. Durante más de una década, fue corresponsal de NHL.com, cubriendo el día a día del equipo Minnesota Wild. Su labor la convirtió en una de las voces más respetadas dentro de la comunidad del hockey en Minnesota, el estado apodado "El Estado del Hockey". Además de sus funciones en la liga, Pierce era copresentadora del pódcast “Bardown Beauties”, que le permitió ampliar su influencia y llegar a una mayor audiencia apasionada por el deporte.

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En un comunicado oficial, la NHL expresó su duelo por el fallecimiento de la periodista: “Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey envía sus oraciones y más sentidas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños”. El equipo de los Minnesota Wild también rindió homenaje a la periodista, destacando su “amabilidad y compasión”, y subrayando que “Jessi era una persona que se preocupaba profundamente por su familia y por quienes la rodeaban”, agregando que fue una "embajadora dedicada del hockey".

La comunidad deportiva y sus amigos más cercanos no tardaron en expresar sus palabras de cariño. Kirsten Krull, copresentadora del pódcast con Pierce, la describió como “otra hermana mayor”, resaltando su apoyo incondicional. Paul Fletcher, locutor de radio, compartió su pesar, diciendo: “Cuando tanta gente se toma el tiempo de publicar, te das cuenta del vacío que queda”. Además, la Fundación Hendrickson, que apoya a atletas con discapacidad, recordó su constante participación en su festival anual, destacando su energía positiva y su amor por el deporte. Danny Hendrickson, director ejecutivo de la fundación, la describió como una persona “siempre dispuesta a ayudar a los demás”.

Jessi Pierce era una mujer que también dejó una huella profunda en su familia y en su comunidad. Su esposo, Mike Hinrichs, expresó que “iluminaba cualquier lugar al que entraba y hacía que todos se sintieran bienvenidos”, refiriéndose a ella como una persona que generaba un impacto positivo en todos aquellos que la rodeaban. Los vecinos de White Bear Lake también compartieron su dolor, recordándola como una persona amable y comprometida con su entorno.

La trágica muerte de Jessi Pierce deja un vacío irreparable en el mundo del hockey y en la vida de quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Su legado como periodista, madre y ser humano será siempre recordado por la comunidad deportiva, que lamenta profundamente su partida. La investigación del incendio sigue en marcha y, mientras tanto, los homenajes y las muestras de cariño continúan llegando desde todos los rincones del ámbito deportivo y personal.