Disney apuesta fuerte: fechas oficiales de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

La industria del cine ya mira hacia el futuro, y Disney ha dado un paso clave al confirmar dos de sus estrenos más esperados.

La compañía anunció oficialmente que “Los Increíbles 3” y “Lilo & Stitch 2” llegarán a los cines en el verano de 2028, reforzando su estrategia para dominar una de las temporadas más importantes de la taquilla mundial.

El anuncio se realizó durante una reunión con accionistas encabezada por Josh D’Amaro, quien asumirá como nuevo director ejecutivo de la empresa. Esta decisión forma parte de un plan a largo plazo enfocado en potenciar franquicias exitosas y garantizar grandes resultados comerciales.

Según lo informado por la compañía, la esperada secuela en acción real Lilo & Stitch 2 llegará a las salas el 26 de mayo de 2028. Por su parte, Los Increíbles 3 se estrenará pocas semanas después, el 16 de junio de 2028.

Ambas producciones están diseñadas para aprovechar el periodo veraniego, tradicionalmente clave para los grandes estudios debido al aumento de la asistencia a los cines y el impacto global de los estrenos familiares.

Uno de los aspectos más llamativos de Los Increíbles 3 es el cambio en la dirección. Por primera vez, la saga no estará liderada por Brad Bird, quien dirigió las dos primeras entregas. En esta ocasión, el proyecto estará a cargo de Peter Sohn, reconocido por su trabajo en Elemental.

A pesar de este relevo, Bird seguirá involucrado como guionista y productor, lo que garantiza cierta continuidad creativa en una de las franquicias más queridas de la animación.

La historia original gira en torno a la familia Parr, liderada por Mr. Increíble y Elastigirl, quienes intentan equilibrar su vida cotidiana con sus habilidades especiales en un mundo donde los superhéroes han sido restringidos. En la segunda entrega, los personajes enfrentaron el reto de recuperar la confianza del público mientras surgía una amenaza tecnológica.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la trama ni el reparto de esta tercera película, aunque se espera el regreso de voces icónicas como Samuel L. Jackson y otros miembros del elenco original.

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En términos de éxito en taquilla, la franquicia ha demostrado ser una apuesta segura: la primera película recaudó aproximadamente 630 millones de dólares, mientras que la secuela superó los 1,240 millones, consolidándose como uno de los mayores logros de Pixar.

Por otro lado, Lilo & Stitch 2 continuará expandiendo el universo de esta entrañable historia que combina ciencia ficción y emociones familiares. La secuela dará seguimiento a la versión en acción real que conquistó al público recientemente.

Se ha confirmado que Chris Sanders, quien fue pieza clave en la película animada original de 2002, participará como guionista y retomará la voz del carismático Stitch, un elemento que ha generado altas expectativas entre los fans.

La entrega anterior, dirigida por Dean Fleischer Camp, inicialmente estaba pensada para plataformas digitales, pero finalmente se estrenó en cines, donde logró una recaudación superior a los mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos recientes del estudio.

La historia sigue a un experimento extraterrestre que llega a Hawái y es adoptado por una niña llamada Lilo y su hermana mayor. La relación entre los personajes y el concepto de “ohana” familia han sido el corazón de la narrativa, algo que la secuela buscará profundizar, aunque aún no se conocen detalles concretos del argumento.

Con estos anuncios, Disney refuerza su enfoque en franquicias consolidadas, apostando por historias que ya cuentan con una base sólida de seguidores a nivel global. El verano de 2028 promete ser uno de los más competitivos en la industria cinematográfica, y la compañía parece decidida a liderarlo.

El regreso de Los Increíbles y la continuidad de Lilo & Stitch no solo apelan a la nostalgia, sino también a nuevas generaciones, consolidando el poder de estas marcas en el entretenimiento actual.