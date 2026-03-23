Jason Momoa evacúa Hawái tras emergencia climática e inundaciones

El reconocido actor se vio obligado a abandonar su hogar junto a su familia en medio de una de las peores crisis climáticas que ha enfrentado el archipiélago en décadas.

Las intensas lluvias que azotan la isla de Oahu han provocado inundaciones sin precedentes, obligando a evacuaciones masivas y encendiendo las alarmas de las autoridades locales.

Desde sus redes sociales, el protagonista de Aquaman, el actor Jason Momoa, compartió detalles de la difícil situación que atraviesa la región, donde reside. En un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó: “Estamos a salvo por ahora, pero hay mucha gente que no lo estuvo, así que enviamos todo nuestro amor”. Sus palabras reflejan la gravedad de una emergencia que ha impactado tanto a residentes como a figuras públicas.

Las precipitaciones alcanzaron niveles extremos, con acumulaciones de hasta 30 centímetros en algunas áreas, lo que derivó en deslizamientos de tierra, caída de árboles y peligrosas crecidas de ríos. La situación se agravó especialmente en zonas cercanas a la presa de Wahiawa, cuya estructura, con más de un siglo de antigüedad, fue catalogada por las autoridades como en riesgo crítico.

En menos de un día, el nivel del agua en la presa aumentó de forma alarmante, acercándose peligrosamente a su límite máximo. Esto llevó a la evacuación de más de 5.000 personas en áreas vulnerables, mientras equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para evitar una tragedia mayor.

De acuerdo con informes oficiales, más de 230 personas fueron rescatadas en distintas operaciones, mientras que decenas recibieron atención médica, principalmente por hipotermia. Asimismo, cientos de residentes fueron trasladados a refugios temporales tras perder sus hogares o quedar incomunicados por las inundaciones.

El gobernador Josh Green confirmó que, hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, aunque advirtió sobre la existencia de heridos graves y daños significativos en infraestructura. Las estimaciones preliminares apuntan a pérdidas que podrían superar los mil millones de dólares.

En medio del desastre, Momoa, quien también es recordado por interpretar a Khal Drogo, describió la situación como caótica tras compartir imágenes del impacto cerca de la vivienda de su padre: “una locura”.

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El actor también anunció la cancelación de un evento musical solidario que tenía previsto con su banda, priorizando la seguridad de todos los involucrados. En sus propias palabras: “Vamos a cancelar y quizás hagamos algo en línea, solo para enviar música a la gente”, destacando que la emergencia requiere máxima precaución.

En un mensaje conjunto con su pareja, la actriz Adria Arjona, ambos resaltaron el impacto humano que ha dejado la tormenta tras semanas de condiciones climáticas adversas. La pareja ha participado activamente en labores de apoyo comunitario, distribuyendo alimentos y asistencia básica.

El mensaje compartido en redes sociales reflejó la dimensión de la crisis: “Ver familias desplazadas, comunidades luchando y a nuestros vecinos sin hogar siendo los más golpeados... Solo quisimos mostrar amor y recordarle a la gente que no está sola. Eso es el aloha: estar presente el uno para el otro cuando más importa”.

Las localidades de Haleiwa y Waialua figuran entre las más afectadas, con condiciones que las autoridades describen como peligrosas para la vida. Mientras tanto, la Agencia de Manejo de Emergencias mantiene alertas activas ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas.

Momoa aprovechó su visibilidad para hacer un llamado a la solidaridad entre los ciudadanos: “Si puedes ayudar de alguna manera, grande o pequeña, por favor hazlo. Difunde el aloha”. Su mensaje se ha viralizado rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de apoyo en medio de la crisis.

La emergencia en Hawái pone nuevamente sobre la mesa el impacto de fenómenos climáticos extremos, mientras miles de personas continúan enfrentando las consecuencias de una tormenta que aún no da tregua.