Condenan a 20 años de prisión al influencer y actor 'Fer Italia' por delitos sexuales

La caída del influencer y actor vinculado a la exitosa telenovela RBD ha sacudido tanto a seguidores como a la opinión pública.

Luis Fernando Padilla Manzo, conocido en redes sociales como Fer Italia, fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de un delito cometido en 2024, marcando un giro radical en la vida de quien proyectaba una imagen de lujo, éxito empresarial y popularidad digital.

El caso ha cobrado relevancia no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la notoriedad del personaje, quien, además de su faceta como creador de contenido, participó en producciones televisivas como Rebelde y Destilando Amor, lo que le permitió consolidar una base importante de seguidores.

“El influencer Fer Italia, cuyo nombre real es Luis Fernando ‘N’, fue detenido en una plaza comercial de Huixquilucan, Estado de México, acusado del delito de acceso carnal violento a una menor de 16 años. Tras se declarado culpable, el creador de contenido recibió una condena de 20 años de prisión. La investigación señaló que la víctima fue llevada Por Fer Italia con engaños a un domicilio para ser agredida sexualmente y dos meses después habría sido nuevamente violentada bajo amenazas de exhibición de contenido íntimo.”

De acuerdo con la información judicial, el influencer fue capturado en un centro comercial del Estado de México, luego de que las autoridades reunieran elementos suficientes para proceder en su contra. La sentencia ha sido interpretada como un mensaje contundente frente a este tipo de delitos, especialmente cuando involucran a figuras públicas.

Previo a su detención, Fer Italia construyó una narrativa de éxito basada en emprendimientos y una supuesta visión financiera desarrollada desde joven, lo cual compartía frecuentemente en entrevistas y redes sociales.

“El creador de contenido, conocido por exhibir un estilo de vida de alto poder adquisitivo, ha asegurado en varias entrevistas que detrás de su fortuna se encuentra una estrategia de inversión iniciada en la adolescencia.”

Uno de los pilares de su actividad económica era una autoboutique enfocada en la modificación de automóviles, negocio que evolucionó hacia el mercado de lujo y le permitió relacionarse con celebridades y figuras del entretenimiento.

“Fer Italia tenía una autoboutique dedicada a la personalización y modificación de vehículos, inicialmente centrada en la atención al cliente. Con el tiempo expandió su actividad a autos de alta gama como Ferrari y Lamborghini, y colaboró con figuras como Babo de Cartel de Santa y el influencer Dominguero.”

El perfil empresarial del influencer también incluyó incursiones en el sector gastronómico, donde buscó capitalizar su imagen y estilo de vida aspiracional mediante un concepto temático ligado al automovilismo.

“Posteriormente, Fer Italia diversificó su actividad empresarial hacia la industria gastronómica con la apertura de Gelatos Racing, un local temático en Interlomas, Estado de México, ambientado en torno al mundo del automovilismo, especialmente los Ferrari, y en cuyo interior incluyó un auto de esa marca.”

“El local ofrecía más de 100 sabores de gelato, malteadas y productos asociados a la cultura automotor.”

Además, amplió sus negocios hacia el ámbito de la medicina estética, participando en la intermediación de servicios relacionados con cirugías plásticas en distintas ciudades.

“Entre otros sectores en los que ha incursionado, el influencer afirmó que participa en el negocio de la cirugía plástica con una agencia que colabora con cirujanos de Ciudad de México, Guadalajara y Colombia, centrada en procedimientos de lipoescultura y asesoría a modelos y actrices. Sin especificar el nombre de la empresa, detalló su papel en la recomendación y gestión de clientas.”

Su diversificación llegó incluso al cine, donde impulsó proyectos audiovisuales que buscaban conectar con el mismo público que lo seguía en redes sociales.

Te puede interesar: El fenómeno viral dominicano 'La Fruta' sigue creciendo y aterriza en Panamá

Te puede interesar: Bruce Willis cumple 71 años: el conmovedor homenaje familiar que emociona al mundo

“Además, Luis Fernando ‘N’ poseía una productora de cine, ámbito en el que promovió una saga de cinco largometrajes llamada The Juniors, lanzada en 2022, y anunciaba en preparación la serie Los mirreyes de México.”

Sin embargo, el panorama legal del influencer se volvió más complejo tras su detención. A la acusación por la que fue condenado se sumó un nuevo proceso judicial que podría agravar su situación.

La existencia de otro proceso legal contra Luis Fernando Padilla quedó en evidencia después de que, en diciembre de 2024, se integró un nuevo expediente en su contra. La situación se agravó cuando, tras su detención por el delito que hoy es culpable de haber cometido, una persona acudió ante las autoridades para denunciarlo por violación. Esta segunda denuncia corresponde a hechos señalados por su expareja.”

Luis Fernando Padilla enfrenta actualmente dos acusaciones formales: la inicial, por la que fue aprehendido, y una adicional surgida luego de que otra víctima, identificada como su expareja, presentara una denuncia por delitos similares.