Erling Haaland dona costoso libro vikingo a su ciudad natal en Noruega

El delantero estrella del Manchester City ha protagonizado una noticia que trasciende el deporte y pone el foco en la cultura, la historia y la educación .

Conocido por romper récords goleadores en la Premier League, el futbolista noruego ha dado un paso inesperado al donar un valioso libro de sagas vikingas del siglo XVI, valorado en aproximadamente 100.000 libras, a la biblioteca de su ciudad natal, Bryne.

El gesto no solo ha llamado la atención por su valor económico, sino también por su significado simbólico. El ejemplar, adquirido por Haaland y su padre, Alf-Inge Haaland, en diciembre por 1,3 millones de coronas noruegas, es considerado una pieza histórica única. Se trata de una edición impresa en 1594 de relatos basados en las crónicas del historiador medieval Snorri Sturluson, quien en el siglo XIII documentó historias sobre reyes, guerreros y la vida en la era vikinga.

Según reportes, este ejemplar era el único superviviente conocido, lo que lo convierte en una reliquia cultural de gran relevancia. Ahora, gracias a la decisión del futbolista, el libro pasará a formar parte del patrimonio público, disponible para los habitantes de Bryne y visitantes interesados en la historia nórdica.

La motivación detrás de esta donación revela una faceta menos conocida del jugador. Más allá de su éxito en el campo, Haaland ha manifestado un interés genuino por preservar sus raíces culturales y fomentar el acceso al conocimiento. En declaraciones a medios noruegos, explicó con claridad su intención: “Quiero que el libro permanezca siempre abierto para que la gente pueda leer sobre quienes venían de donde yo vengo, de Bryne y Jæren”.

El delantero también destacó el papel transformador de la lectura en la vida de las personas, especialmente para quienes no tienen las mismas oportunidades. “He tenido la suerte de vivir mi sueño a través del fútbol, y sé que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Los libros dan a muchas más personas la posibilidad de soñar a lo grande, ver nuevas posibilidades y encontrar su propio camino”, afirmó, subrayando el valor educativo de su iniciativa.

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Este gesto se produce en un momento clave de la temporada para el atacante, quien continúa siendo pieza fundamental en la lucha del Manchester City por nuevos títulos. El club inglés se encuentra inmerso en la competencia por la Premier League y en su intento por regresar a Wembley en la FA Cup, tras haber conquistado recientemente la Copa de la Liga frente al Arsenal.

Sin embargo, la influencia de Haaland va más allá del terreno de juego. El futbolista ha diversificado sus intereses y ha comenzado a consolidar una presencia mediática propia. A través de su canal de YouTube, comparte contenido que muestra su vida fuera del fútbol, incluyendo celebraciones como Halloween y Navidad, así como momentos durante pausas internacionales. Estas iniciativas le han permitido conectar con una audiencia más amplia y proyectar una imagen más cercana.

Además, ha colaborado con creadores de contenido de gran alcance, como el grupo británico The Sidemen, fortaleciendo su marca personal en el entorno digital. Esta estrategia refleja cómo los deportistas de élite están expandiendo su influencia más allá del deporte, incursionando en áreas como el entretenimiento y la cultura.

La donación del libro vikingo se suma también a su participación en proyectos como Norway Chess, donde recientemente se convirtió en inversor. Estas acciones evidencian un compromiso creciente con iniciativas que promueven el desarrollo intelectual y cultural, especialmente en su país de origen.

Con este gesto, Erling Haaland no solo reafirma su identidad noruega, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la importancia de preservar la historia y democratizar el acceso al conocimiento. En un contexto donde las figuras públicas suelen ser reconocidas exclusivamente por su desempeño profesional, el delantero demuestra que su impacto puede extenderse a ámbitos mucho más profundos.

Así, mientras continúa brillando en el fútbol de élite, Haaland construye un legado que trasciende los goles y se proyecta hacia la educación, la cultura y la inspiración de nuevas generaciones.