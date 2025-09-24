Misión Artemis II de la NASA: Astronautas podrían volver a orbitar la Luna en 2026 tras medio siglo

🌑 La agencia espacial estadounidense, NASA, aseguró el martes que la misión tripulada, denominada Artemis 2, se llevará a cabo entre febrero y abril del año próximo. 🌑 La misión Artemis 2 no tiene como objetivo alunizar; esa será la meta de Artemis 3.

Washington, Estados Unidos/La NASA anunció el martes que tiene previsto enviar astronautas a la órbita de la Luna a principios de 2026, en una carrera entre Estados Unidos y China por volver a la superficie del satélite de la Tierra.

Después de haber sufrido múltiples retrasos, la agencia espacial estadounidense aseguró el martes que la misión tripulada, denominada Artemis 2, se llevará a cabo entre febrero y abril del año próximo.

"Tenemos la intención de mantener ese compromiso", dijo Lakiesha Hawkins, alta funcionaria de la NASA, en una rueda de prensa. Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense serán los tripulantes de esta misión, que se espera que sea la primera en orbitar alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Pero Artemis 2 no tiene como objetivo alunizar; esa será la meta de Artemis 3. Mientras Washington sigue con el programa Artemis, China avanza en su objetivo de enviar una nave tripulada a la superficie lunar en 2030, como muy tarde. Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado a la NASA para que acelere la vuelta de astronautas a la Luna.

El líder republicano, que anunció el programa Artemis durante su primer mandato (2017-2021), quiere que la agencia espacial establezca bases en la Luna y lleve astronautas a Marte.

Su gobierno habla de una "segunda carrera espacial", tras la competencia que protagonizaron Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX.