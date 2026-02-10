Policía surcoreana allana la agencia de inteligencia por incursión de dron en el Norte

Los investigadores allanaron 18 lugares de interés, entre ellos el Comando de Inteligencia Militar y el Servicio Nacional de Inteligencia.

corea del sur/Detectives de la policía allanaron este martes la agencia de inteligencia de Corea del Sur como parte de una investigación sobre la incursión de un dron en territorio norcoreano, un incidente que amenaza con arruinar los esfuerzos por mejorar las relaciones con Pyongyang.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha tratado de reparar los lazos con su hermético vecino dotado del arma nuclear y prometió detener los sobrevuelos de artefactos no tripulados en la zona fronteriza iniciados en el mandato de su predecesor.

Pyongyang afirma que en enero derribó un dron de vigilancia cerca del centro industrial de Kaesong y acusa a Seúl de enviar la aeronave para recabar información sobre "objetivos importantes".

Corea del Sur negó inicialmente cualquier implicación oficial, al punto de que Lee afirmó que tal acto equivaldría a "disparar contra el Norte".

Sin embargo, un grupo de trabajo conjunto del ejército y la policía informó este martes que investiga a tres soldados en servicio activo y a un miembro de la agencia de inteligencia con el fin de "establecer la verdad de forma exhaustiva".

Según la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA, el dron derribado por el ejército a principios de enero transportaba "equipo de vigilancia".

Fotos difundidas por ese medio mostraban los restos de una pequeña aeronave esparcidos por el suelo junto a un conjunto de componentes grises y azules que, supuestamente, incluían cámaras.

El destituido expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue acusado de utilizar drones no tripulados para esparcir folletos propagandísticos sobre Corea del Norte en 2024 y generar una respuesta de Pyongyang que justificara su fallido intento de imponer una ley marcial, que finalmente sumió al país en un breve caos.

Actualmente, está siendo juzgado por el envío de las aeronaves y la próxima semana se le impondrá una sentencia por cargos de insurrección.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, sugirió previamente que la reciente incursión podría haber involucrado a funcionarios que siguen siendo leales a Yoon, un político de línea dura.

Tres civiles ya han sido acusados por su presunta participación en el escándalo de los drones.

Uno de ellos reivindicó públicamente su responsabilidad, al afirmar que actuó para detectar los niveles de radiación de la planta de procesamiento de uranio de Pyongsan, en Corea del Norte.