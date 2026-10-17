Avalancha deja cuatro muertos y cuatro heridos en Chile

El siniestro se registró la tarde de esta jornada a más de 80 kilómetros al noreste de Santiago de Chile, en un sector de la Laguna del Inca, comuna Los Andes, en la región de Valparaíso.

Una avalancha en un centro de esquí andino en Chile dejó este sábado cuatro personas fallecidas y cuatro heridas, informó el estatal Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El siniestro se registró la tarde de esta jornada a más de 80 kilómetros al noreste de Santiago de Chile, en un sector de la Laguna del Inca, comuna Los Andes, en la región de Valparaíso, donde los montañistas fueron sorprendidos por el movimiento de nieve.

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El Senapred informó desde su cuenta en X que la avalancha dejó "cuatro personas fallecidas y cuatro lesionadas, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar".

Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso, informó por separado que los afectados son "todos chilenos" y que "eran turistas de paso".

El funcionario agregó que reconoció la versión del dueño de un hotel del lugar que advirtió a los andinistas que "no pasaran" por el lugar. "No sabemos si tenían experiencia o no", complementó Millones.

El Senapred también informó que trabaja en el lugar su personal junto a bomberos y carabineros con apoyo de una brigada aeropolicial.