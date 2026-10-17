Temblor en Panamá: Finca avícola de Macaracas pierde 15 mil pollos y reporta daños en sus equipos

El sismo provocó la interrupción inmediata de los sistemas eléctricos y de los ventiladores, que suministran aire fresco a los pollos. La falta de ventilación habría ocasionado la muerte de las aves .

Los Santos/Unos 15 mil pollos murieron en una finca avícola ubicada en El Chupaíto, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, como consecuencia de los daños eléctricos y tecnológicos ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Durante un recorrido por la finca, trabajadores explicaron que el movimiento sísmico afectó los sistemas computarizados, motores, ventiladores y líneas eléctricas de una de las cuatro galeras, lo que interrumpió el funcionamiento de los equipos necesarios para mantener la ventilación de las aves.

Benito González, uno de los trabajadores del lugar, relató que el sismo provocó la interrupción inmediata de los sistemas eléctricos y de los ventiladores, que suministran aire fresco a los pollos. La falta de ventilación habría ocasionado la muerte de las aves.

Además, se reportó la caída de tres silos y daños en los equipos tecnológicos de la instalación. Aunque las paredes de la galera afectada no colapsaron, las fallas en los sistemas operativos provocaron pérdidas considerables.

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Pérdidas económicas y preocupación laboral

Según la información proporcionada durante el recorrido, cada galera tiene un costo aproximado de 300 mil dólares y alberga entre 30 mil y 38 mil pollos, que alcanzan el peso para su comercialización en unos 45 días.

Las aves que murieron estaban próximas a salir al mercado, lo que representa una pérdida económica para los propietarios de la finca.

El trabajador indicó que unas 12 personas laboran directamente en el lugar, mientras que otras se benefician indirectamente de la actividad avícola.

La situación genera preocupación entre los trabajadores, quienes dependen de esta actividad para sostener a sus familias y cubrir sus necesidades básicas.

El impacto del sismo en el sector productivo

La finca se encuentra en las faldas del cerro Chupa, en Macaracas, a una distancia estimada de entre 30 y 40 kilómetros de La Pitalosa, área señalada durante el recorrido como cercana al epicentro del terremoto.

Los daños registrados en esta instalación evidencian que el impacto del movimiento sísmico también alcanzó actividades productivas, con consecuencias económicas para los propietarios y las personas que dependen de estos empleos.

Con información de Luis Jiménez