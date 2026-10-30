Bukele dice que rescatará a militares en Haití 'por las buenas' o 'por las malas'

Los enfrentamientos se intensificaron tras la desaparición de los soldados salvadoreños, con explosiones provocadas por drones en el noreste de la ciudad, informó MSF.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió el jueves que los más de 2.000 militares que desplegó en Haití rescatarán "por las buenas" o "por las malas" a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base en las afueras de Puerto Príncipe.

"Si no los entregan por las buenas, los vamos a rescatar por las malas", aseveró el mandatario durante una conferencia de prensa junto a su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en San Salvador.

"En el camino los vamos a ir acabando", agregó Bukele, quien aseguró que la misión se mantendrá hasta recuperar a los cuatro aerotécnicos.

Bukele difundió antes un video en X que muestra el embarque de militares, carros blindados y helicópteros en aeronaves.

Uno de esos aparatos, un Boeing 737-401, pertenece a la empresa privada ecuatoriana Aeroregional y registra varios desplazamientos entre Ecuador, El Salvador y Haití entre el 23 y 27 de octubre, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Los vehículos fueron transportados en un avión militar, de acuerdo con las imágenes que acompañan la publicación. En ellas se ven al menos cuatro helicópteros y cuatro blindados negros subidos con grúas.

Bukele sostuvo que la operación cuenta con "autorización de todos los niveles internacionales y nacionales", pero no detalló las facultades de sus tropas.

El mandatario tampoco respondió a una pregunta de la AFP sobre cuánto presupuesto destinó a la operación ni qué países aportan apoyo técnico. Previamente afirmó en X que su país financia el 90% de la misión.

El jueves, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió sobre un aumento de la violencia en Puerto Príncipe, que dejó a mujeres y niños entre los heridos que llegan a sus hospitales.

Los enfrentamientos se intensificaron tras la desaparición de los soldados salvadoreños, con explosiones provocadas por drones en el noreste de la ciudad, informó MSF.

La fuerza desplegada en Haití representa por lo menos el 10% del pie de fuerza del ejército salvadoreño, que en 2021 se estimaba en 20.000 efectivos. Bukele prometió duplicarlo, pero las cifras no han sido actualizadas públicamente.