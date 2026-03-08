Canciller chino Wang Yi: 'Con quién se hacen amigos lo deciden los propios países de América Latina'

Wang Yi subrayó que la cooperación entre China y América Latina y el Caribe no apunta contra terceras partes ni debe ser objeto de interferencias por presiones externas.

Pekín, China/El canciller chino Wang Yi expuso la posición de China sobre la cooperación con América Latina y el Caribe durante la conferencia de prensa de las dos sesiones, este domingo 8 de marzo.

En su declaración, Wang Yi señaló que "En el escenario internacional del siglo XXI, no se deben repetir los viejos guiones del siglo XIX. Los recursos de América Latina y el Caribe pertenecen a sus pueblos. Qué caminos siguen los países de América Latina y el Caribe, los eligen sus propios pueblos. Con quién se hacen amigos lo deciden los propios países de América Latina y el Caribe".

El ministro de Relaciones Exteriores chino señaló que la cooperación entre China y América Latina y el Caribe es una muestra de ayuda y apoyo mutuos entre países.

"Echando una mirada retrospectiva al último más de medio siglo trascendido, el rápido desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe se debe principalmente a que China siempre respeta al pueblo latinoamericano y caribeño y persiste en el trato en pie de igualdad y los beneficios mutuos con los países de la región", manifestó Wang Yi.

El canciller Yi enfatizó que China nunca tiene cálculos geopolíticos, ni interviene en los asuntos internos de otros países, ni obliga a otros a tomar partido.

Durante la Reunión Ministerial del Foro China-CELAC celebrada el año pasado, China y América Latina y el Caribe lanzaron juntos los cinco programas de la solidaridad, el desarrollo, las civilizaciones, la paz y los pueblos, trazando el plan maestro de su avance conjunto hacia la modernización.

Wang Yi subrayó que la cooperación entre China y América Latina y el Caribe no apunta contra terceras partes ni debe ser objeto de interferencias por presiones externas.

"Tenemos plena confianza en el futuro de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. Independientemente de los cambios de la situación, China siempre está dispuesta a trabajar junto con los países de América Latina y el Caribe para avanzar firmemente en la construcción de la comunidad de futuro compartido China-América Latina y el Caribe", expresó.

El ministro chino concluyó señalando el compromiso de hacer llegar los beneficios de la Asociación de Cooperación Integral a más pueblos de ambas partes, reafirmando así la voluntad de Beijing de fortalecer los lazos con la región latinoamericana y caribeña en un marco de respeto, igualdad y beneficio mutuo.