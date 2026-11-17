El crimen de Rodríguez, cuyo móvil es investigado, "es una señal de alarma" en un país que era considerado "un referente de libertad de prensa", afirmó Artur Romeu, director de RSF para América Latina, en un comunicado.

El asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez, quien denunciaba nexos entre narcotraficantes y políticos, es una "señal de alarma" en medio del deterioro de la libertad de prensa en el país centroamericano, señaló este martes Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El crimen es el primero en casi 25 años cometido contra un periodista en el que fue visto por años como uno de los países más seguros, democráticos y estables del continente, ahora azotado por la violencia del crimen organizado.

Rodríguez, de 50 años, fue baleado el lunes cuando conducía su vehículo en una localidad próxima a San José, lo que trajo a la memoria la conmoción de los asesinatos de los periodistas Parmenio Medina en 2001 e Ivannia Mora en 2003, también por sicarios.

El crimen de Rodríguez, cuyo móvil es investigado, "es una señal de alarma" en un país que era considerado "un referente de libertad de prensa", afirmó Artur Romeu, director de RSF para América Latina, en un comunicado.

En Costa Rica, que de 2022 a 2026 cayó del puesto 8 al 38 en la lista de respeto a la libertad de prensa de RSF, aumentaron los "ataques verbales contra medios críticos", las "restricciones al acceso a la información pública y un clima que favorece la autocensura", agregó.

Rodríguez decía haber recibido amenazas de muerte por denunciar en redes sociales a capos con nombres y apellidos, ya sus supuestos socios en círculos políticos y organismos de seguridad.

"Debe investigarse si el crimen estuvo vinculado con sus denuncias", demandó en un comunicado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Romeu pidió aclarar qué medidas de seguridad había recibido. Según la fiscalía, el periodista descartó acogerse a un programa de protección de testigos.

La mandataria costarricense, Laura Fernández, calificó el crimen como "una mancha contra la libertad de expresión".

En 2025, cuando era candidata presidencial, Fernández denunció al comunicador por difamación cuando este afirmó en un video que su casa fue construida supuestamente con dinero del narco.

Fernández y su antecesor y actual ministro de la presidencia, Rodrigo Chaves, mantienen un duro enfrentamiento con la prensa crítica, a la que acusan de intereses políticos y la llaman "canalla".