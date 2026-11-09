Investigan presunta conspiración para atentar contra el presidente Luis Abinader

Los investigadores identificaron comunicaciones relacionadas con una posible preparación de explosivos y el seguimiento de las actividades del presidente.

Al menos 10 personas son investigadas en República Dominicana por su presunta participación en un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader, que habría sido preparado para coincidir con las actividades oficiales del Día de la Constitución, celebrado el pasado 6 de noviembre.

La investigación del Ministerio Público apunta a una supuesta organización que habría coordinado reuniones, reclutado participantes y recopilado información sobre los desplazamientos del mandatario, según detalles del expediente judicial divulgados por medios dominicanos.

El principal investigado es Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, quien fue detenido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, durante las diligencias desarrolladas por las autoridades.

El Ministerio Público solicitó que De la Cruz Sosa permanezca bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, la audiencia para decidir la medida fue aplazada hasta el martes 10 de noviembre, a las 4:00 p.m., luego de que sus abogados solicitaran más tiempo para revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía y preparar su defensa.

Investigan mensajes sobre explosivos

De acuerdo con el expediente de 57 páginas citado por el periódico dominicano Diario Libre, los investigadores identificaron comunicaciones relacionadas con una posible preparación de explosivos y el seguimiento de las actividades del presidente.

La documentación también menciona conversaciones sobre eventuales rutas de escape y la distribución de responsabilidades entre los integrantes del grupo investigado.

Las autoridades buscan establecer si estas comunicaciones formaban parte de un plan concreto para ejecutar un ataque durante una actividad oficial prevista en el Congreso Nacional.

Entre las personas mencionadas en la investigación figuran Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.

Según los reportes, Brens Moya se entregó voluntariamente a las autoridades la noche del 5 de noviembre.

Incautan equipos electrónicos y sustancias químicas durante allanamiento

Como parte de la investigación, las autoridades realizaron un allanamiento en un apartamento ubicado en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís. La diligencia fue autorizada por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, luego de las labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Durante el procedimiento fueron decomisados dispositivos electrónicos y sustancias químicas, que serán examinados para determinar su posible relación con los hechos investigados. El Ministerio Público también analiza la participación que habría tenido cada uno de los señalados en la organización de reuniones, comunicaciones y otras actividades.

Presunto atentado habría coincidido con el Día de la Constitución

Las alertas de los organismos de inteligencia situaban el supuesto ataque durante las celebraciones del 6 de noviembre, fecha en la que República Dominicana conmemora el Día de la Constitución. Según la documentación judicial divulgada, el presidente Abinader habría sido el objetivo de una acción planificada durante una actividad vinculada al Congreso Nacional.

La investigación continúa abierta y las autoridades deberán determinar si existió un plan operativo real, así como el grado de participación de cada persona señalada. Hasta el momento, la información disponible corresponde a una investigación sobre un presunto atentado, no a la confirmación de un ataque ejecutado o frustrado.