Cuba sufre nuevo apagón total de electricidad

Desde octubre de 2024, Cuba ha enfrentado cuatro apagones generalizados, algunos de varios días.

Cuba/Un nuevo apagón generalizado ocurrió el miércoles en Cuba, el quinto en menos de un año, informaron las autoridades, que investigan las causas.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en el centro de la isla; "no obstante, se investigan las causas", informó el ministerio de Energía y Minas en su cuenta X.

Cuba —con 9,7 millones de habitantes— enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.

El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

La instalación de 28 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, de los 52 previstos para este año no ha ayudado a disminuir los cortes.

Agonía y tristeza

"Otro retroceso, otro día perdido. Agonía y tristeza y, para algunos, desesperación. No escampa en este país, cuando menos te lo imaginas, te quedas a oscuras", dijo a la AFP Alina Gutiérrez, una ama de casa de 62 años, que se enteró del nuevo corte eléctrico mientras hacía compras en un mercado de frutas y verduras en un céntrico barrio de La Habana.

Con prisas por volver a su casa, la mujer señaló que deberá "recoger agua todo lo que se pueda, y esperar a ver cuánto dura esto".

Este verano, cuando el consumo es mayor por las altas temperaturas, los apagones programados se ampliaron, incluso en La Habana, donde solían ser menos largos.

De acuerdo con las autoridades, los cortes de electricidad programados duraron casi 15 horas diarias en agosto y 16 en julio, en promedio en todo el país.

El domingo cinco, de las 15 provincias de la isla, quedaron a oscuras por una falla en una línea de la red del sistema eléctrico.

Aunque el servicio quedó restablecido en unas horas, los apagones programados no dan tregua a la población.