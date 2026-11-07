Diputado opositor y tres policías mueren tras ataque armado en Guatemala

La agresión contra el legislador Julio Portillo se registró en Zacapa, un territorio controlado por el cartel de la familia Lorenzana, vinculada al cartel mexicano de Sinaloa.

Ciudad de Guatemala, Guatemala/Un diputado opositor falleció el viernes tras un ataque armado que dejó además tres policías muertos en una región del este de Guatemala con fuerte presencia del narcotráfico, informaron fuentes médicas y el Congreso.

La agresión contra el legislador Julio Portillo se registró en Zacapa, un territorio controlado por el cartel de la familia Lorenzana, vinculada al cartel mexicano de Sinaloa. Hace más de un mes, enfrentamientos entre traficantes de drogas en esa misma región del país centroamericano dejaron ocho fallecidos, según las autoridades.

Aunque en un principio un funcionario del cuerpo de bomberos informó el viernes que Portillo resultó ileso en el ataque, un hospital estatal confirmó posteriormente su deceso por "heridas de arma de fuego".

"El señor diputado falleció en el cuidado intensivo del hospital. El fallecimiento es debido a la gravedad de las heridas que presentaba", dijo a periodistas el director del centro médico de Zacapa, Luis Nájera.

El Congreso aseguró en la red social X que su "presidente Luis Contreras, integrantes de Junta Directiva y diputados lamentan el sensible fallecimiento" de Portillo.

El Ministerio de Gobernación había reportado que las otras tres víctimas eran agentes de la Policía Nacional Civil, quienes repelieron el "ataque directo contra el diputado" cometido por individuos desconocidos.

El congresista ganó la curul en 2023 por el partido opositor Cabal, pero actualmente integraba la Unidad Nacional de la Esperanza de la ex primera dama Sandra Torres, quien buscará la presidencia por cuarta ocasión.

Guatemala tendrá elecciones el próximo año para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados. Por la matanza de las ocho personas hace más de un mes en Zacapa, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, relevó a dos altos mandos militares. Además, puso a disposición de la Fiscalía a un centenar de soldados para facilitar la investigación de los enfrentamientos.

A finales de octubre se realizó una lujosa fiesta para celebrar los 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, familiar del jefe de un poderoso cartel del país y esposa de un narco confeso. Estados Unidos calificó la celebración como "narcoquinceañera" pues el monto gastado para el evento social superó los 2,5 millones de dólares, según medios locales.