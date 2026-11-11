Explosiones y ataques aéreos: Bukele publica video asegurando que destruyó cuartel de pandilla en Haití

La operación se desarrolló el domingo mediante una acción conjunta entre unidades de la Policía Nacional de Haití y efectivos salvadoreños.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele aseguró que sus fuerzas militares destruyeron de una instalación utilizada como centro de operaciones por la peligrosa pandilla 400 Mawozo, en Haití, como parte de una ofensiva militar vinculada con la búsqueda de cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió un video de 48 segundos en el que se observan varias explosiones en una zona rural haitiana. En su publicación, escrita en criollo haitiano, aseguró que las fuerzas de seguridad habían destruido la denominada "Casa de la Muerte", señalada como una de las principales bases de la organización criminal.

Bukele sostuvo que gran parte de los integrantes de la pandilla abandonaron el lugar antes de enfrentarse a las tropas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación independiente sobre la magnitud de los daños ocasionados durante el operativo, ni un balance oficial de posibles víctimas o personas detenidas.

Nou kenbe pwomès nou… Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a. Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen. Ala lach yo lach! 🥲 https://t.co/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

La intervención tuvo como objetivo una propiedad vinculada con Wilson Joseph, alias "Lanmò San Jou", identificado como uno de los principales dirigentes de 400 Mawozo, organización criminal que mantiene presencia en la región de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe.

De acuerdo con información publicada por el diario Miami Herald, la operación se desarrolló el domingo mediante una acción conjunta entre unidades de la Policía Nacional de Haití y efectivos salvadoreños.

El despliegue habría incluido ataques con drones equipados con explosivos, incursiones terrestres y el apoyo de cuatro helicópteros, dos de ellos operados por personal militar de El Salvador.

Según fuentes citadas por ese periódico, el cabecilla de la organización no se encontraba en la residencia cuando se produjo el ataque. También surgieron reportes sobre presuntas bajas entre los integrantes del grupo armado, aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

Por su parte, The Haitian Times señaló que persisten diferencias entre los reportes locales sobre los resultados de la intervención. Algunas versiones indican que la estructura quedó completamente destruida, mientras otras apuntan a daños cuya magnitud todavía no ha sido establecida.

¿Qué pasó con los cuatro salvadoreños desaparecidos en Haití?

La ofensiva ocurre en medio de los esfuerzos por localizar a cuatro especialistas salvadoreños en aviación y mantenimiento, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas.

Los técnicos desaparecieron el 18 de octubre, después de que hombres armados interceptaran el vehículo blindado en el que se movilizaban por Croix-des-Bouquets, una zona afectada por la presencia de organizaciones criminales. Posteriormente, el automóvil fue localizado incendiado, sin que se obtuviera información confirmada sobre el destino de sus ocupantes.

Bukele ha asegurado que los cuatro ciudadanos continúan con vida y ha presentado las operaciones militares como parte de una misión destinada a lograr su rescate.

Según los reportes citados, más de 2,500 militares salvadoreños habrían sido enviados a territorio haitiano para participar en las acciones de búsqueda y en operativos conjuntos con las autoridades locales. No obstante, la cifra y el alcance del despliegue requieren confirmación oficial.

La presencia de estas fuerzas se desarrolla en el marco de un acuerdo bilateral con Haití, en un escenario marcado por la violencia de las pandillas y la participación de distintos organismos nacionales e internacionales de seguridad.

Mientras continúan las operaciones, las autoridades no han comunicado avances verificables sobre la ubicación de los cuatro salvadoreños desaparecidos.