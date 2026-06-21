Colectivo opositor cubano denuncia violencias contra su máximo dirigente

El gobierno aprobó el jueves un paquete de medidas sin precedentes para apoyar la economía de mercado en un intento de enfrentar la crisis.

Un grupo de oposición cubano denunció este domingo la breve detención de su presidente, Manuel Cuesta Morúa, y los "malos tratos" y "amenazas de muerte" que recibió.

Contactado por la AFP, Cuesta Morúa indicó el domingo que había regresado a su casa tras haber estado detenido varias horas el sábado.

"Es la primera vez en muchísimos años (...) que mi arresto ha estado acompañado de una dimensión importante de violencia, lo que podría estar implicando una desesperación" por la posibilidad de protestas, declaró a través de una aplicación de mensajería.

La isla de 9,6 millones de habitantes está sacudida desde hace varios años por una profunda crisis económica, exacerbada en los últimos cinco meses por un bloqueo petrolero y una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos.

En un comunicado, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una plataforma de oposición que promueve un cambio en la isla por la vía legal, denunció la "detención arbitraria, la desaparición forzosa temporal, el maltrato físico y las amenazas de muerte" sufridos por su presidente.

Según el CTDC, Cuesta Morúa fue arrestado al responder a una citación policial, pero en vez de ser trasladado a un centro de detención oficial "fue conducido hasta una zona despoblada de la provincia de Artemisa", a varias decenas de kilómetros de La Habana.

El disidente, agregó, fue acusado de "incitar a la ciudadanía a manifestarse el 11 de julio", quinto aniversario de las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021.

Esas manifestaciones, las más grandes desde la Revolución Cubana de 1959, dejaron un muerto, múltiples heridos y más de mil detenidos.

Decenas de manifestantes, algunos condenados a hasta 25 años de prisión, permanecen encarcelados, a pesar de varias oleadas de liberaciones organizadas por las autoridades.

La escasez de combustible derivada del bloqueo estadounidense ha exacerbado la crisis energética, y los habitantes del país, tanto de la capital como de las provincias, solo disponen como máximo de unas pocas horas de electricidad al día.

Para expresar su descontento, han recurrido a golpear cacerolas y sartenes y a prender fuego a los montones de basura que se acumulan en las calles.

El gobierno aprobó el jueves un paquete de medidas sin precedentes para apoyar la economía de mercado en un intento de enfrentar la crisis.