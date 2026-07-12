Cuba reconecta su red eléctrica tras otro apagón generalizado

Según la compañía, más del 65% de los hogares de La Habana, con una población de 1,7 millones de habitantes, ya recuperaron el servicio eléctrico, aunque continuaban los cortes programados debido a la baja producción de electricidad.

La Habana, Cuba/Cuba logró reconectar su red eléctrica este domingo tras otro apagón generalizado, el segundo en menos de una semana en la isla, sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, según anunció la compañía eléctrica.

"A las 6:30 (10:30 GMT) de esta mañana quedó interconectado el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) en todo el país", señaló en X la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Tras más de 24 horas de trabajo para reconectar el SEN, un proceso que se vio ralentizado y dificultado por la escasez de combustible, los ingenieros lograron acelerar el restablecimiento del servicio durante la noche del sábado al domingo.

Según la compañía, más del 65% de los hogares de La Habana, con una población de 1,7 millones de habitantes, ya recuperaron el servicio eléctrico, aunque continuaban los cortes programados debido a la baja producción de electricidad.

Este fue el cuarto apagón generalizado en seis meses y el noveno desde finales de 2024 que sufre la isla, de 9,6 millones de habitantes.

El anterior se produjo el lunes, a causa de una fluctuación de voltaje combinada con la baja producción de electricidad debido a la escasez de combustible. La UNE tardó entonces dos días en restablecer el sistema.

Ante los constantes y prolongados cortes de electricidad, que pueden extenderse por treinta horas seguidas en la capital, e incluso más en el interior del país, los cubanos no ocultan su cansancio e impotencia.

"Se vive en un estrés casi inaguantable, esto tiene términos inaguantables ya, insostenibles ya, la población no puede más", explicó a la AFP Pedro Martínez, un mensajero de 63 años. Y "no existen" soluciones "a mediano y corto plazo", apunta.

La red eléctrica del país sufre con frecuencia apagones parciales o generalizados debido al envejecimiento de su infraestructura y la escasez de combustible.

Sin embargo, esa situación se agravó desde que Washington impuso en enero un bloqueo petrolero que dificulta el suministro de combustible a las centrales eléctricas y a los generadores de respaldo que complementan el sistema.

Las siete centrales térmicas que representan el pilar del sistema eléctrico local, con más de 40 años de explotación, sufren constantes averías o deben ser detenidas para mantenimientos.

La principal central eléctrica de la isla, Antonio Guiteras, ubicada en el oeste del país, reanudó sus operaciones durante la noche del sábado al domingo, lo que permitió estabilizar la red, según informó la compañía eléctrica.

Desde principios del año, esta central ha tenido más de 15 paradas debido a fallas consecutivas.