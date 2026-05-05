Macron propone como gobernador del Banco de Francia a un funcionario próximo

La oposición acusa a Macron de "bloquear" los puestos de las principales instituciones como el Tribunal de Cuentas o el Consejo Constitucional nombrando a allegados suyos antes de la presidencial de 2027, a la que no puede presentarse.

París, Francia/El presidente Emmanuel Macron propuso este martes nombrar como gobernador del Banco de Francia a Emmanuel Moulin, pese al malestar sobre la designación de un funcionario que hasta la víspera ejerció de secretario general de la presidencia francesa.

La oposición acusa a Macron de "bloquear" los puestos de las principales instituciones como el Tribunal de Cuentas o el Consejo Constitucional nombrando a allegados suyos antes de la presidencial de 2027, a la que no puede presentarse.

"El presidente de la República contempla, a propuesta del primer ministro, nombrar al señor Emmanuel Moulin gobernador del Banco de Francia", anunció su oficina en un comunicado. El Parlamento debe confirmar ahora esta designación.

Este exdirector general del Tesoro, de 57 años, pasó por numerosos gabinetes del Ejecutivo durante las presidencias del conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012) y del centroderechista Macron, desde 2017.

Si el Parlamento lo confirma, sucederá a François Villeroy de Galhau, cuya inesperada dimisión tras más de una década en el cargo se interpretó como una forma de permitir que Macron nombre a un nuevo gobernador antes de su marcha en 2027.

El todavía gobernador aseguró el lunes que nadie le pidió dimitir e insistió en la defensa de la "independencia" de la institución, preguntado en los medios BMFTV y RMC sobre el posible nombramiento de Moulin.

"¡El Parlamento debe oponerse!", escribió en la red social X el diputado de izquierda radical Matthias Tavel, para quien "con Macron, los incapaces [están] en el poder y Francia bloqueada".

El mandato del próximo gobernador del Banco de Francia terminaría en junio de 2032, semanas después de que finalice el del presidente que los franceses elijan el próximo año. La extrema derecha lidera los sondeos de la primera vuelta.

Aunque Francia, la segunda economía de la UE, tiene el euro como moneda oficial, el gobernador es un actor económico clave con misiones en materia de política monetaria, lucha contra el sobreendeudamiento o fabricación de billetes.