España decreta tres días de luto tras choque de trenes que dejó al menos 74 muertos

España/Siguen las labores de remoción en el sitio donde se dio la tragedia ferroviaria en España, del miércoles 28 de octubre, donde al menos 74 personas fallecidas y 50 heridos hospitalizados. Entre las víctimas mortales se confirmó el fallecimiento de Fátima Báñez, exministra de Trabajo y Economía Social.

El accidente ocurrió cerca de Urda, Castilla-La Mancha, cuando un tren de Renfe procedente de Madrid embistió por detrás a uno de Iryo detenido en la vía. El suceso comenzó con una avería informática que paralizó la circulación en un tramo de 69 kilómetros.

La causa directa del choque fue un fallo en la gestión del centro de control de Madrid, que emitió una orden errónea. Esto hizo que el tren de Renfe reanudara la marcha normal mientras el otro seguía parado. El presidente Pedro Sánchez prometió esclarecer todos los detalles del siniestro y reforzar la seguridad ferroviaria.

"Me desperté y estaba en el aire", contó Josimar Medina. Este turista peruano de 31 años y su novia descansaban en el tren de Renfe, cuando les sorprendió el impacto.

El portavoz de la Guardia Civil de Toledo, Pedro Pablo Garrido, expresó que están recorriendo las vías para ver si hay algún resto biológico, que es nuestra prioridad ahora mismo”.

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Los reyes Felipe VI y Letiza, visitarán a los heridos ingresados en un hospital de Toledo, a unos 70 kilómetros de donde sucedió el accidente, informó la Casa Real. Por siguiente, tras una reunión del comité de emergencias, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su compromiso en determinar las causas de la colisión.

"Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder", aseguró.

A mediodía se volvió a guardar un minuto de silencio en varios puntos de España, incluido en el puesto de mando en el municipio de Urda, el más cercano al choque.

"Tenemos gente que está en 'shock', que no es consciente de lo que ha pasado, gente enfadada, gente triste, preocupada, el duelo va a ser complicado", describió Carmen García, una psicóloga de Cruz Roja.

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Es el segundo desastre ferroviario del año en España, tras el choque en enero en Adamuz, Andalucía, que dejó 46 muertos, acumulando más de 100 víctimas en pocos meses en el mismo corredor.

El accidente ocurrido ayer ocurre a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que la oposición, liderada por el PP, ha exigido explicaciones urgentes sobre la seguridad de la alta velocidad. Además, el Sindicato de Maquinistas (SEMAF) convocó una jornada de huelga para exigir mejoras en la seguridad de la red.