Línea 1 del Metro normaliza operaciones tras servicio especial por incidencia eléctrica

Se recomienda a los usuarios tomar en cuenta este esquema especial al planificar sus desplazamientos y seguir las actualizaciones oficiales sobre el funcionamiento de la Línea 1.

Ciudad de Panamá/La Línea 1 del Metro de Panamá inició operaciones este jueves con un esquema especial de servicio debido a una incidencia eléctrica que afecta la vía 2, entre las estaciones San Isidro y Villa Zaita.

Durante dos horas, la operación se mantuvo de manera especial. A las 7:04 a. m. el Metro reportó que su operación ya se había normalizado.

De acuerdo con la información divulgada a través de su cuenta de X, desde las 5:00 a.m., entre Los Andes y Villa Zaita, un solo tren realizaba el recorrido en ambos sentidos por la misma vía, es decir, viajaba de una estación a otra y regresaba por el mismo trayecto.

Mientras tanto, el servicio entre Albrook y Los Andes se mantiene con normalidad en ambos sentidos.

Posteriormente, sobre las 6:48, la empresa reportó que entre San Isidro y Villa Zaita se mantenía un solo tren realizando el recorrido en ambos sentidos por la misma vía. A esa hora, entre Albrook y San Isidro: los trenes ya operaban con normalidad en ambos sentidos.

El Metro informó que el resto de las estaciones permanecen operativas, mientras el personal trabaja para atender la incidencia y restablecer el servicio habitual lo antes posible.

Se recomienda a los usuarios tomar en cuenta este esquema especial al planificar sus desplazamientos y seguir las actualizaciones oficiales sobre el funcionamiento de la Línea 1.

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