Línea 3 del Metro | De Farfán a Albrook: Concluye la excavación del túnel de 4.5 kilómetros bajo el canal de Panamá

Con la culminación del recorrido de la tuneladora Panamá, termina la etapa de excavación del túnel y comienza otra fase de los trabajos: el acondicionamiento de la infraestructura para permitir la circulación del monorriel.

La cabeza de corte de la tuneladora Panamá llegó este lunes a Albrook, donde concluyó su recorrido de excavación para construir el túnel de la Línea 3 del Metro, una obra que atravesó las profundidades del canal de Panamá y que ahora avanza hacia la instalación de los elementos necesarios para la circulación de los trenes monorriel.

Aunque no es la más grande del mundo, la máquina tiene una longitud aproximada de 93 metros, con un diámetro de 13.50 metros, lo que equivale a la altura de un edificio de 4 pisos. Será desmontada por partes para retirarla a través del pozo de recepción. Inició su travesía a finales de 2024 desde el Complejo Industrial de Farfán, con la misión de excavar los 4.5 kilómetros de túnel que conectarán Panamá Oeste con la ciudad capital.

Durante su recorrido, enfrentó uno de los principales desafíos de ingeniería del proyecto al pasar por debajo del cauce de navegación del canal de Panamá, a una profundidad aproximada de 65 metros.

El 2 de febrero de 2026, la tuneladora llegó al pozo de Balboa, después de excavar 3.1 kilómetros. En esa etapa se instalaron 1,560 anillos de concreto y se removió material producto de la excavación. Tras los trabajos de mantenimiento, retomó su recorrido para completar los aproximadamente 1.5 kilómetros restantes hasta Albrook.

El presidente José Raúl Mulino resaltó la importancia de este megaproyecto para la población de Panamá Oeste.

"Todo lo que hemos concluido significa progreso y el avance de este país, que en momentos difíciles también terminamos obras importantísimas que van a acercar el Oeste con Panamá y viceversa, y sobre todo darle movilidad y mejor vida a todas las personas que se van a beneficiar", expresó.

Dijo estar agradecido y feliz con el aporte que han realizado todas las personas que estuvieron detrás de este proceso, a 65 metros bajo el Canal.

A lo largo de los 4.5 kilómetros del túnel se instalaron 2,295 anillos de concreto, cada uno compuesto por nueve dovelas, que conforman el revestimiento de la estructura subterránea.

Con la culminación del recorrido de la tuneladora Panamá, termina la etapa de excavación del túnel y comienza otra fase de los trabajos: el acondicionamiento de la infraestructura para permitir la circulación del monorriel.

Actualmente, en el tramo comprendido entre Farfán y Balboa, concluyó la instalación de las cajas invertidas, estructuras de concreto que funcionarán como galerías de evacuación y seguridad. Sobre estas se colocarán las vigas de rodaje por donde circularán los trenes.

Con esta fase completada, el proyecto se prepara para iniciar el montaje de las vigas de rodaje en ese tramo. Mientras tanto, entre Balboa y Albrook comenzará la instalación de las cajas invertidas.

La llegada de la tuneladora a Albrook representa el cierre de una de las etapas principales de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, mientras continúan los trabajos para preparar el túnel para su futura operación.

Información de Fabio Caballero

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