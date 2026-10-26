Línea 3 del Metro de Panamá: ¿Qué etapas siguen tras la culminación de la excavación del túnel?

La estación de Albrook integrará ambos sistemas ferroviarios. Según el director de Proyectos del Metro, los pasajeros que lleguen en la Línea 3 podrán caminar unos pasos y tomar el tren de la Línea 1 al mismo nivel , sin necesidad de realizar un recorrido de conexión entre niveles distintos.

Ciudad de Panamá/La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un 82% de avance, mientras culmina una de las etapas más complejas de la obra: la excavación del túnel que conectará Panamá Oeste con la ciudad capital.

Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro de Panamá, explicó que la llegada de la tuneladora al pozo de recepción en Albrook permitirá avanzar con los trabajos necesarios para conectar el recorrido de la Línea 3 con la estación de Albrook de la Línea 1.

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Una vez concluida esta etapa, los trabajos se concentrarán en la instalación de las vigas de rodaje y los elementos electromecánicos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Después comenzarán las pruebas secuenciales de los trenes, que se extenderán progresivamente hasta llegar a la estación de Albrook, donde se conectará con la Línea 1. De acuerdo con Cedeño, la inauguración de la Línea 3 está prevista para finales de 2028.

¿Cómo será la conexión con la Línea 1?

La estación de Albrook integrará ambos sistemas ferroviarios. Según el director de Proyectos del Metro, los pasajeros que lleguen en la Línea 3 podrán caminar unos pasos y tomar el tren de la Línea 1 al mismo nivel, sin necesidad de realizar un recorrido de conexión entre niveles distintos.

El túnel bajo el canal de Panamá representa uno de los principales retos de la obra. Cedeño detalló que su sección transversal tiene aproximadamente el doble del área de la del túnel de la Línea 1. Mientras que la tuneladora utilizada en la Línea 1 tenía un diámetro de unos 9.70 metros, la máquina de la Línea 3 alcanza aproximadamente 13.50 metros.

¿Qué se sabe de la extensión hasta La Chorrera?

Sobre una posible extensión de la Línea 3 hasta Costa Verde, en el área de La Chorrera, Cedeño indicó que está por concluir un estudio de factibilidad realizado con la empresa Nippon Koei.

Los resultados permitirán precisar los aspectos necesarios para avanzar con esa propuesta. Sin embargo, todavía no se han confirmado las fechas de licitación ni de inicio de las obras. El funcionario explicó que la programación de este proyecto y de la Línea 2A, que contempla un recorrido por Tumba Muerto, dependerá de los ajustes técnicos, los costos y las gestiones de financiamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Línea 2A analiza una extensión hasta Punta Pacífica

En cuanto a la Línea 2A, Cedeño señaló que se evalúa una posible extensión desde el área de Paitilla hasta Punta Pacífica, cerca de Multiplaza, donde se considera ubicar la última estación.

También se realizan análisis complementarios y estudios geotécnicos para reducir la incertidumbre relacionada con las excavaciones del túnel y las estaciones.

El trazado previsto contempla una conexión con el punto donde termina actualmente la Línea 2, en el área de San Miguelito, seguida de un tramo en viaducto y una transición hacia un recorrido subterráneo por el área de las universidades de la vía Ricardo J. Alfaro.

Aunque la Línea 2A cuenta con algunos estudios y elementos técnicos más avanzados, el Metro de Panamá aún debe completar ajustes antes de confirmar el calendario de licitación e inicio de los proyectos.

Información de Fabio Caballero

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