Atentado contra Rolando Rodríguez: Defensoría solicita medidas de protección para él y su familia

La Defensoría exhortó a las autoridades a no descartar ninguna hipótesis, incluida una posible vinculación del atentado con el ejercicio periodístico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, y pidió a las autoridades desarrollar una investigación exhaustiva e independiente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar sus motivaciones.

En un pronunciamiento, la institución expresó su solidaridad con el comunicador, su familia y el equipo periodístico del medio, al considerar que este hecho representa una grave amenaza contra la seguridad personal y genera preocupación por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.

La Defensoría exhortó a las autoridades a no descartar ninguna hipótesis, incluida una posible vinculación del atentado con el ejercicio periodístico. También solicitó evaluar y adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad del periodista y sus familiares.

La institución indicó que dará seguimiento a las actuaciones de las autoridades, en ejercicio de las facultades establecidas en la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, y con respeto al debido proceso y las garantías constitucionales.

El organismo recordó que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de Panamá y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Cuando estos hechos están relacionados con su labor informativa, también constituyen una amenaza contra el derecho de toda la sociedad a estar informada”, señaló la Defensoría, que concluyó su pronunciamiento con un llamado a garantizar la libertad de prensa.

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