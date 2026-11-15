Panamá vs Curazao Liga de Naciones Concacaf | ¿Qué está en juego?

Panamá/La Selección de Panamá completó este sábado su última sesión de entrenamiento y quedó lista para afrontar el decisivo encuentro de vuelta ante Curazao, en el que buscará sellar su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su boleto a la próxima Copa Oro 2027.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen trabajó con el grupo completo en la cancha del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, ubicado en Juan Díaz. Esta sesión representó el último día de preparación de los panameños antes de medirse nuevamente al conjunto caribeño.

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Panamá llega a este compromiso después de conseguir un empate sin goles (0-0) como visitante el pasado jueves, en el partido de ida disputado en territorio curazoleño. El resultado dejó la eliminatoria abierta y trasladó la definición al encuentro de vuelta, donde los dirigidos por Christiansen intentarán aprovechar su condición de local.

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Una clasificación en juego

La selección panameña tiene ante Curazao la oportunidad de conseguir su cuarta clasificación consecutiva al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, además de garantizar su presencia en la próxima edición de la Copa Oro 2027.

El panorama es claro para el conjunto nacional: una victoria este domingo le permitirá cumplir ambos objetivos y continuar su camino en la competición regional.

Por su parte, Curazao llegará con la intención de complicar los planes de Panamá y buscar un resultado que le permita avanzar a la siguiente instancia. Después del empate en la ida, ambos equipos mantienen intactas sus posibilidades de clasificación.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, donde la selección nacional buscará hacer valer su condición de local y celebrar junto a su afición el pase a la fase final del torneo.

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Otros resultados en la Liga de Naciones Concacaf cuartos de final:

Jamaica vence 3-2 a México en la ida de cuartos de final de Liga de Naciones de Concacaf

Jamaica venció 3-2 a México, que acumuló su quinto partido sin ganar con el entrenador Rafael Márquez, el sábado en partido de ida de cuartos de final de la Liga Naciones de Concacaf.

La escuadra caribeña ganó en el estadio Nacional de Kingston con goles de Jesús Gallardo, en propia puerta al minuto 27, Renaldo Cephas al 46', y Richard King, al 63'. El once azteca descontó con anotaciones de Gilberto Mora al 71' y Julián Quiñones diez minutos después.

EEUU vapulea 6-0 a Haití en cuartos de Liga de Naciones, su mayor goleada con Pochettino

Estados Unidos aplastó el sábado 6-0 a Haití en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la mayor paliza de la etapa de Mauricio Pochettino como su entrenador, que se acerca a su final.

Christian Pulisic, en su regreso a la selección tras el Mundial 2026, anotó un doblete casi seguido en los minutos 62 y 63. Auston Trusty (minuto 10), el joven Julian Hall (53'), Weston McKennie (69') y Folarin Balogun (83') completaron la paliza en el Nu Stadium de Miami (Florida).

El juego de vuelta se disputará el martes en Cincinnati (Ohio), donde el argentino Pochettino se despedirá de la selección estadounidense para asumir como entrenador del Manchester United.

En su penúltimo partido en el cargo, los jugadores de Estados Unidos le brindaron la mayor goleada desde que tomó las riendas del equipo en 2024.

El futuro de Poch, que había renovado recientemente su contrato hasta 2030, eclipsó completamente la previa de este partido ante Haití, equipo que debía jugar la ida como local.

La selección caribeña, que no compite en su territorio por motivos de seguridad, contó con el apoyo mayoritario de la grada pero sobre el césped no tardó en ser sobrepasada por la intensidad de su rival.

Trusty adelantó a Estados Unidos al rematar en el área un centro de falta de Sebastian Berhalter. Tras la reanudación, el prometedor Julian Hall aumentó la distancia en un contragolpe en el que aprovechó la asistencia del carrilero zurdo Antonee Robinson.

Pulisic, tras ser derribado en el área por el defensa Carlens Arcus, convirtió el 3-0 desde el punto de penalti. Y un minuto después el propio delantero del AC Milan selló su doblete con un preciso disparo desde la frontal del área.

Un cabezazo de McKennie anotó el quinto tanto de Estados Unidos y Balogun, que entró como relevo, puso el resultado final al aprovechar un pase filtrado de Malik Tillman.

Alineaciones:

Estados Unidos: Diego Kochen - Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie (Adri Mehmeti, 81), Sebastian Berhalter (Folarin Balogun, 66) - Malik Tillman (Justin Ellis, 86), Christian Pulisic (Mathis Albert, 81) y Julian Hall (Bryan Reynolds, 66). DT: Mauricio Pochettino.

Haití: Alexandre Pierre - Carlens Arcus, Kayden Pierre, Patrick Nwadike, Martin Expérience - Leverton Pierre (Dominique Simon, 62), Danley Jean Jacques, Josué Casimir (Dany Jean, 81) - Louicius Deedson (Ruben Providence, 62), Wilson Isidor (Fafà Picault, 88) y Lenny Joseph (Yassin Fortuné, 81). DT: David Badia.

Con información de AFP