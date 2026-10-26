'No soy un presidente tiktokero ni el más simpático': Mulino defiende su gestión con obras públicas

El mandatario insistió en que su gestión se ha caracterizado por cumplir los compromisos y concluir proyectos, aunque reconoció que todavía quedan obras por ejecutar.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió su gestión de gobierno destacando la ejecución de obras públicas y aseguró que los resultados concretos son los que permiten mejorar la calidad de vida de los panameños, más allá de la popularidad en redes sociales.

“No soy un presidente tiktokero. Es más, ni tengo eso en el celular”, expresó Mulino al referirse a su presencia en esta red social. También reconoció que no es “el más simpático del mundo”, pero cuestionó que una sonrisa o un reto viral puedan compararse con las soluciones que, según dijo, ofrecen las obras de infraestructura.

“Pero no es con una sonrisa o con un challenge que se mejora la vida de la gente. Es con un túnel que sale de Farfán y llega a Albrook para la Línea 3 del Metro, es con realizaciones concretas que se llevan soluciones a los panameños, no con cuentos de camino ni historietas en el celular”, afirmó.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que ha cumplido con los compromisos asumidos y mencionó entre las obras entregadas el Hospital de Colón, el Hospital de Bugaba, el Policentro de San Isidro y el primer centro oncológico con radioterapia del interior del país.

He sido un presidente que cumple lo que dice", subrayó.

También enumeró la entrega de más de 7,000 viviendas, 50 escuelas y 14 tiendas del pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Mulino señaló que su administración trabaja para entregar, antes de finalizar su mandato, otros proyectos, entre ellos un nuevo centro oncológico en la capital, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, el teleférico de San Miguelito y la renovación del sistema de metrobús.

Además, aseguró que se terminará el corredor del Caribe de Colón, la potabilizadora de Howard, entre otros proyectos que siguen en curso.

El presidente también defendió los proyectos de ampliación de la vía Centenario y de la autopista Arraiján-La Chorrera, al señalar que durante años el crecimiento de la población no estuvo acompañado de mejoras suficientes en el acceso vial.

Según Mulino, la ejecución de estas obras busca reducir el tiempo que los ciudadanos pasan trasladándose y permitirles dedicar más tiempo a sus familias.

Ese tiempo que no se puede comprar, se puede ganar con obras públicas terminando y entregando de una bendita vez los proyectos”, manifestó.

El mandatario insistió en que su gestión se ha caracterizado por cumplir los compromisos y concluir proyectos, aunque reconoció que todavía quedan obras por ejecutar.

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