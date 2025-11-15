Una persona fallecida y varios heridos por el temporal en región turística del sur de Portugal

Previamente, Protección Civil había informado en su cuenta de X de que el fuerte viento había dejado "dos heridos y una persona desaparecida" en un camping de Albufeira, en el turístico Algarve portugués.

Lisboa, Portugal/Al menos una persona falleció este sábado en la turística localidad de Albufeira, en el sur de Portugal, por el fuerte viento que azota la zona, en alerta naranja por el mal tiempo que afecta al país desde hace días, indicó el presidente.

"El presidente de la República manifiesta su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, fruto del paso de la depresión Cláudia, esta mañana en Albufeira", lamentó el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en un comunicado.

Previamente, Protección Civil había informado en su cuenta de X de que el fuerte viento había dejado "dos heridos y una persona desaparecida" en un camping de Albufeira, en el turístico Algarve portugués. Según los medios locales, la persona fallecida podría ser la inicialmente dada como desaparecida.

Igualmente, en el restaurante de un cercano resort de Albufeira "la caída de parte del techo (...) provocó 20 heridos", indicó la misma fuente.

Varios distritos del sur de Portugal se encuentran este sábado en alerta naranja debido al tiempo adverso que lleva azotando al país en los últimos días.

Una pareja de octogenarios ya había sido encontrada muerta el jueves en su vivienda cerca de Lisboa debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias caídas durante la noche.

Desde el miércoles, la Protección Civil portuguesa registró más de 3.300 ocurrencias, en su mayoría inundaciones y caídas de árboles, en todo el territorio continental del país debido a las consecuencias del paso de la depresión Claudia, según informó el organismo el sábado.