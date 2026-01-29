El Gobierno español acusa a la oposición de alimentar 'el caos' tras la tragedia ferroviaria

Los investigadores se inclinan por la hipótesis de una rotura de una soldadura en un raíl como causa del descarrilamiento de varios vagones de un tren cerca de Adamuz , en la región de Andalucía , que invadieron la vía contigua segundos antes del paso de otro convoy en sentido contrario , generando la colisión .

Madrid, España/El ministro de Transportes de España acusó el jueves a la oposición de derecha y extrema derecha de alimentar “el caos” tras la catástrofe ferroviaria que dejó 45 muertos el 18 de enero en el sur de España.

Recibido en el Senado español, donde la derecha tiene mayoría, con gritos de “¡Dimisión!”, el ministro Óscar Puente defendió la gestión de la tragedia por parte de las autoridades regionales y del Gobierno central, al reiterar su compromiso “total” con esclarecer lo ocurrido.

Puente, quien ha ofrecido numerosas ruedas de prensa y entrevistas a medios de comunicación en los últimos días, cargó contra la derecha y la extrema derecha por propagar “bulos” sobre el accidente ferroviario, especialmente en relación con la respuesta de las autoridades.

“He leído y escuchado auténticas barbaridades”, se quejó el ministro ante los senadores, señalando a la oposición de “alimentar más el caos” y “sembrar el miedo”.

“Es el juego de la ultraderecha y, lamentablemente, a veces de la derecha también”, prosiguió Óscar Puente, quien admitió no tener todavía “todas las respuestas” sobre las causas de la tragedia.

Los investigadores se inclinan por la hipótesis de una rotura de una soldadura en un raíl como causa del descarrilamiento de varios vagones de un tren cerca de Adamuz, en la región de Andalucía, que invadieron la vía contigua segundos antes del paso de otro convoy en sentido contrario, generando la colisión.

El balance definitivo de la tragedia de Adamuz, que conmocionó a España y reavivó el debate sobre el mantenimiento de la red ferroviaria española, fue de 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, según las autoridades.

Justo antes de la intervención de Puente, el Partido Popular (PP), al igual que Vox, lamentó la ausencia en el Senado del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

La senadora del PP, Alicia García, calificó a Sánchez de “presidente cobarde”, asegurando que prefirió “quedarse en su búnker” de la Moncloa.

Pedro Sánchez se pronunciará sobre la catástrofe ferroviaria el 11 de febrero ante el Congreso de los Diputados.

Este jueves a las 17H00 GMT tendrá lugar una misa en homenaje a las víctimas en la ciudad de Huelva, de donde eran buena parte de los fallecidos, con la presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia, pero sin Pedro Sánchez, cuya dimisión reclama la oposición.

La publicación del informe definitivo sobre las causas de la tragedia de Adamuz tardará varios meses.