Los hutíes de Yemen afirman haber derribado un avión de combate saudita

El conflicto entre este grupo proiraní y el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita recrudeció en julio, en una expansión de la guerra en Oriente Medio.

Saná, Yemen/Los hutíes de Yemen afirmaron este miércoles haber derribado un avión de combate saudita y acusaron a Riad de haber llevado a cabo cientos de ataques aéreos en territorio yemení.

El conflicto entre este grupo proiraní y el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita recrudeció en julio, en una expansión de la guerra en Oriente Medio.

Los hutíes declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y, en una ofensiva relámpago la semana pasada, tomaron el control de la costa yemení del mar Rojo y del estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Los combatientes antigubernamentales lograron "derribar un avión de combate saudita modelo F-15 que realizaba operaciones hostiles (...) en el espacio aéreo de la provincia de Marib, con un misil tierra-aire de fabricación local", aseguró este miércoles su portavoz militar, Yahya Saree.

El vocero también rechazó las afirmaciones saudíes de que los hutíes habían atacado esta semana la ciudad santa de La Meca.

"Nuestras operaciones tienen como objetivo sus instalaciones petroleras y bases militares, que están muy alejadas de los lugares sagrados", dijo.