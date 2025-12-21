Israel aprueba 19 colonias más en Cisjordania

Las 19 colonias se localizan en zonas consideradas de “alto valor estratégico” , según los servicios de Smotrich .

Jerusalén, Indefinido/El gobierno israelí anunció este domingo la aprobación de otros 19 asentamientos en Cisjordania ocupada, con el objetivo de impedir la creación de un “Estado palestino terrorista”, en un contexto de intensificación de la colonización desde el 7 de octubre de 2023.

Con esta medida, el total de asentamientos autorizados en los tres últimos años asciende a 69, según un comunicado publicado por los servicios del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Hace apenas unos días, Naciones Unidas alertó de que el crecimiento de las colonias israelíes en Cisjordania —todas consideradas ilegales según el derecho internacional— alcanzó su mayor ritmo desde al menos 2017.

“El gabinete aprobó la propuesta del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, de declarar y formalizar 19 nuevos asentamientos en Judea y Samaria”, indicó en un comunicado la oficina de Smotrich, utilizando la terminología habitual en Israel para referirse a Cisjordania, ocupada desde 1967.

Smotrich, colono y figura de la derecha nacionalista religiosa, señaló que la iniciativa busca sabotear la creación de un Estado palestino.

“Sobre el terreno, estamos bloqueando la creación de un Estado palestino terrorista. Seguiremos desarrollando, construyendo y poblando la tierra de nuestra herencia ancestral”, afirmó el ministro.

Además de Jerusalén oriental, la zona de mayoría árabe ocupada y anexionada por Israel, más de 500.000 israelíes viven actualmente en colonias en Cisjordania, junto a tres millones de palestinos.

Una violencia en aumento

De los asentamientos anunciados, cinco ya existían desde hace años, es decir, colonias implantadas sin autorización oficial en territorio palestino.

Las 19 colonias se localizan en zonas consideradas de “alto valor estratégico”, según los servicios de Smotrich.

Dos de ellas, Ganim y Kadim, en el norte de Cisjordania, serán reinstaladas tras haber sido desmanteladas hace dos décadas.

Desde que Israel ocupó Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, la colonización ha avanzado bajo gobiernos de izquierda y de derecha, aunque se ha intensificado con el actual gobierno de Benjamin Netanyahu, especialmente desde el inicio de la guerra en Gaza, tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, consultado por la AFP a mediados de diciembre, indicó que el crecimiento de los asentamientos alcanzó en 2025 un nivel récord desde que Naciones Unidas comenzó su seguimiento en 2017.

“Condeno la expansión implacable de la colonización israelí en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén oriental, que amenaza la viabilidad de un Estado palestino independiente, democrático y soberano”, sostuvo Guterres ante el Consejo de Seguridad.

El avance de la colonización va acompañado de un incremento “alarmante” de la violencia de colonos contra palestinos, señaló también el secretario general, quien denunció que algunos ataques se producen “en presencia o con el apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes”.

La violencia en Cisjordania se intensificó desde el 7 de octubre de 2023. Según un recuento de la AFP basado en datos de la Autoridad Palestina, más de mil palestinos, incluidos civiles, murieron desde entonces a manos de soldados o colonos israelíes.

En paralelo, y según datos oficiales israelíes, al menos 44 israelíes, entre civiles y soldados, murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

Los nuevos proyectos de colonización suelen generar condenas internacionales. Francia considera estas acciones una “amenaza existencial” para la creación efectiva de un Estado palestino.

A finales de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que no permitiría que Israel se anexione Cisjordania, pese a su firme apoyo al Estado hebreo.