Jefe de ministros argentino rechaza sospechas por su patrimonio

Adorni quedó en el ojo de la tormenta luego de que el 11 de marzo se divulgaran imágenes cuando abordaba un avión privado junto a su esposa y dos hijos pequeños en Buenos Aires.

El jefe de gabinete de ministros argentino, Manuel Adorni, rechazó este jueves cuestionamientos sobre su patrimonio tras la difusión de imágenes de un viaje familiar en avión privado y versiones sobre supuestos bienes no declarados.

"No tengo nada que esconder (...) con mi dinero hago lo que quiero", dijo el ministro en una conferencia de prensa en la que se excusó de responder preguntas que abundaran en detalles sobre su patrimonio "porque forma parte de una causa judicial en curso".

Adorni quedó en el ojo de la tormenta luego de que el 11 de marzo se divulgaran imágenes cuando abordaba un avión privado junto a su esposa y dos hijos pequeños en Buenos Aires para vacacionar en el balneario uruguayo de Punta del Este en febrero.

Luego fue cuestionado por sumar a su esposa, que no es funcionaria, a la comitiva oficial que viajó en el avión presidencial a Nueva York del 9 al 12 de marzo para asistir a la feria de negocios "Argentina Week".

"Fue una pésima decisión, no un delito", había dicho el ministro al respecto al regresar del viaje cuando mencionó que había comprado para ella un boleto de avión por unos 5.400 dólares que finalmente no utilizó, algo que sumó dudas respecto a la capacidad económica del ministro coordinador.

La prensa local informó luego que Adorni supuestamente posee dos propiedades en la provincia de Buenos Aires que no figuran en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Según esta, Adorni posee dos departamentos en Buenos Aires, uno recibido en donación, ahorros por unos 50.000 dólares y deudas por 90.000 dólares. Su salario como ministro ronda los 3 millones de pesos mensuales (unos 1.500 dólares al cambio oficial).

"Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", argumentó.

"Apenas sos un periodista, no sos un juez", respondió Adorni al reportero que le preguntó por sus gastos.

El ministro, uno de los principales colaboradores del presidente Javier Milei, consideró que las sospechas sobre su patrimonio responden "a una operación política y mediática para dañar al gobierno".

El presidente y su hermana, la secretaria de la presidencia Karina Milei, están salpicados en el caso de presunto fraude por la promoción de la criptomoneda Libra, que está bajo investigación judicial en Argentina y en Estados Unidos.

El gobierno también tiene una causa judicial abierta por una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos para el área de discapacidad.