Justicia suiza ordena liberar bajo fianza al propietario del bar incendiado la noche de Año Nuevo

Ginebra, Suiza/La justicia suiza ordenó el viernes la liberación bajo fianza del copropietario del bar incendiado el día de Año Nuevo en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó un saldo de 40 muertos y 116 heridos.

Tras el pago de una fianza de 200.000 francos suizos (unos 215.000 euros), el tribunal del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, anunció en un comunicado que “levantó la detención provisional” de Jacques Moretti, sin precisar si ya fue liberado.

Moretti es copropietario del bar junto a su esposa Jessica Moretti, quien había quedado en libertad tras la primera audiencia.

El tribunal impuso a Moretti “medidas clásicas”, entre ellas la prohibición de abandonar el territorio helvético, la entrega de todos sus documentos de identidad al Ministerio Público, la obligación de presentarse diariamente ante la policía y el pago de la fianza.

Moretti había permanecido en prisión preventiva durante tres meses y fue detenido el 9 de enero, luego de que él y su esposa, copropietarios del bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, fueran interrogados por fiscales del cantón.

El incendio se declaró en las primeras horas del día de Año Nuevo, cuando el bar estaba lleno de personas celebrando, y causó la muerte de 40 personas y 116 heridos, la mayoría adolescentes.

Los Moretti son objeto de una investigación penal y enfrentan cargos por homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Las pericias iniciales sugieren que el incendio fue causado por bengalas que prendieron fuego a la espuma insonorizante instalada en el techo del sótano del establecimiento.