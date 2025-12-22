Trump retira a decenas de embajadores de carrera nombrados durante el gobierno de Biden

Los jefes de misión , en su mayoría diplomáticos de carrera , fueron notificados de que deberán abandonar sus cargos a mediados de enero , según informó la American Foreign Service Association (AFSA) , organización que representa a los funcionarios del Departamento de Estado .

Washington, Estados Unidos/El Gobierno de Estados Unidos retirará a decenas de embajadores nombrados durante la pasada administración de Joe Biden, como parte de una reestructuración diplomática orientada a alinear la política exterior con las prioridades del presidente Donald Trump.

Los jefes de misión, en su mayoría diplomáticos de carrera, fueron notificados de que deberán abandonar sus cargos a mediados de enero, según informó la American Foreign Service Association (AFSA), organización que representa a los funcionarios del Departamento de Estado.

De acuerdo con informes de prensa, la medida afectará a embajadores de al menos 30 países, con un impacto particular en África.

Aunque es habitual que un nuevo gobierno reorganice misiones diplomáticas estratégicas y designe a donantes o aliados políticos, resulta inusual la remoción anticipada de diplomáticos de carrera antes de concluir su mandato o de que se nombre a un sucesor.

“No se dio ninguna explicación para estas remociones”, señaló la AFSA en una publicación en Facebook. “Retirar sin motivo a diplomáticos de alto rango socava la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero y envía una señal preocupante al cuerpo diplomático profesional”, agregó.

Por su parte, un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó el lunes que el cambio de embajadores es “un proceso estándar en cualquier gobierno”.

“Un embajador es un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene individuos en estos países que promuevan la agenda de ‘Estados Unidos primero’”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato, en referencia al eslogan político de Donald Trump.

En su segundo mandato, el presidente Trump, junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, ha impulsado una reforma de la diplomacia estadounidense centrada en combatir la inmigración ilegal, recortar la ayuda exterior y revisar las políticas de diversidad.

Como parte de este proceso, Marco Rubio ha supervisado la destitución de cientos de empleados del Departamento de Estado, según fuentes oficiales.