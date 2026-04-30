México pide pruebas 'irrefutables' en caso de gobernador acusado de narcotráfico por EE. UU.

Según la fiscalía estadounidense, Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de droga en territorio estadounidense.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves a Estados Unidos presentar pruebas “irrefutables” en el caso del gobernador de Sinaloa y otras nueve personas acusadas de presuntos vínculos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York.

El gobernador Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, dirige ese estado desde 2021 y es considerado cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros imputados también pertenecen al partido en el poder.

“Si la fiscalía general recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder” a la solicitud de detención con fines de extradición, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria advirtió que, de no presentarse pruebas, sería evidente que “el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo en México”, añadió al cuestionar las motivaciones de la acusación.

Según la fiscalía estadounidense, Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de droga en territorio estadounidense.

Sheinbaum reconoció que esta es la primera vez que se acusa de nexos con el narcotráfico a funcionarios en activo, entre ellos un gobernador, un senador y un presidente municipal.

“No vamos a proteger a nadie”, subrayó, al insistir en que primero deben cumplirse las leyes mexicanas antes de atender la solicitud de Estados Unidos.

“Nada que temer”

Rocha Moya, de 76 años, rechazó las acusaciones y este jueves encabezó un acto público en el municipio de Navolato.

“Siento ser una persona limpia”, respondió ante cuestionamientos sobre los cargos en su contra.

Sheinbaum confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el gobernador.

“Le manifesté: si no hay nada, no hay nada que temer. Tiene que haber pruebas”, afirmó.

La presidenta explicó que su gabinete de seguridad ya analiza el caso y que la fiscalía y la cancillería coordinarán acciones con autoridades estadounidenses para revisar la solicitud de extradición.

“La fiscalía tiene que hacer una revisión exhaustiva”, indicó, y posteriormente emitir una resolución que será comunicada a Estados Unidos.

Sheinbaum también cuestionó algunas de las evidencias presentadas, como una supuesta lista de pagos de sobornos. “Es de llamar la atención, es una hoja de papel”, señaló.

Agregó que el equipo jurídico de la cancillería ha revisado el expediente y concluyó que “no hay pruebas”, aunque será la fiscalía la encargada de realizar la investigación formal.

Contexto de violencia en Sinaloa

Rocha Moya fue anteriormente diputado local y senador por Sinaloa. Su gestión ha estado marcada por la disputa interna del Cártel de Sinaloa, entre “Los Chapitos” y el grupo vinculado a Ismael “Mayo” Zambada.

Zambada fue detenido en julio de 2024 y permanece preso en Estados Unidos. La confrontación entre estas facciones ha dejado cientos de muertos y desaparecidos en el estado.

Las acusaciones contra el gobernador surgieron también tras una carta atribuida al “Mayo” Zambada, en la que asegura haber sido llevado con engaños a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya.

El Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha presionado a México para frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, incluso con la amenaza de imponer aranceles o utilizar fuerzas militares.