Vuelos se reanudan en EEUU tras falla de comunicaciones pero persisten las demoras

La paralización del viernes provocó un caos generalizado y fue la segunda de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Decenas de miles de personas sufren este sábado retrasos y cancelaciones de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues durante varias horas debido a una falla masiva de las comunicaciones.

La paralización del viernes provocó un caos generalizado y fue la segunda de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

"Estoy cansada. Exhausta. Frustrada", dijo a la AFP Lisa Beraid, de 48 años, empleada de una compañía de seguros, mientras esperaba un vuelo la mañana del sábado en el aeropuerto La Guardia de Nueva York.

Más de 20.000 vuelos se vieron afectados por la interrupción, y los efectos se propagaban por todo el sector, con más de 3.900 vuelos estadounidenses ya cancelados el sábado y otros 2.500 retrasados, según el sitio de seguimiento FlightAware.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, trató de asegurar a los estadounidenses que sigue siendo "seguro volar", pero advirtió que llevará tiempo reanudar el servicio normal.

"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", dijo Duffy en X el sábado, 12 horas después de la avería.

"Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", añadió.

Steven Rathe, de 77 años, esperaba embarcar en un viaje de cuatro tramos desde Nueva York a Albuquerque.

"Nadie espera que todo el sistema de aerolíneas se venga abajo", dijo. "Tenemos suerte de que no haya durado más".

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado: "Agradecemos su paciencia mientras las operaciones regresan a la normalidad".

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Equipos obsoletos

El presidente Donald Trump se mostró inusualmente callado respecto a la avería, que tuvo efectos colaterales en los vuelos internacionales hacia Estados Unidos.

Hasta media mañana del sábado, no había hecho ninguna declaración pública sobre la paralización en tierra.

No hay evidencia de "un ciberataque o un ataque con IA", ni "ningún vínculo" con la grave avería que afectó el jueves a Microsoft, aseguró el viernes el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aunque no excluyó 100% un sabotaje.

El gobierno atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.

"Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", dijo Duffy a periodistas el viernes por la noche, y reclamó 50.000 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control del tráfico aéreo.

El sábado, legisladores estadounidenses pidieron investigaciones sobre qué causó la interrupción y si el país está adecuadamente protegido frente a la ciberdelincuencia.

"Ya no podemos seguir pateando el problema hacia adelante. Si algo demuestra el día de hoy, es que necesitamos actualizar nuestro sistema de control del tráfico aéreo y reconstruir la infraestructura de nuestros aeropuertos", dijo el senador republicano Eric Schmitt en X.

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Desesperados por información

La paralización nacional duró alrededor de cuatro horas y se levantó a las 20H15 hora del este (01H15 GMT del sábado).

Durante la interrupción de vuelos, las imágenes de los aeropuertos mostraban puertas de embarque llenas, aviones esperando en las calles de rodaje y pasajeros abarrotando las terminales, desesperados por obtener información.

Los funcionarios de la FAA reabrieron el espacio aéreo "después de restablecer la plena funcionalidad" en las instalaciones de control del tráfico aéreo, según Duffy.

Tim Johnson, directivo de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, dijo que aunque los vuelos en Estados Unidos se han reanudado, "puede haber algunas perturbaciones posteriores mientras las aerolíneas trabajan para volver a reservar a los pasajeros afectados y restablecer todos los servicios a la normalidad".

Una paralización nacional en tierra es algo muy inusual. Hubo una de este tipo en enero de 2023 cuando falló un sistema de notificación para pilotos, pero la única otra paralización nacional ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ningún avión comercial voló durante varios días.