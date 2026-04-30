Pena de muerte para un hombre por apuñalar a cuatro niños en guardería de Uganda

Se escucharon testimonios escalofriantes como el de una empleada del Centro de Desarrollo de la Primera Infancia de Ggaba.

Recreación con inteligencia artificial del ugandés Christopher Okello Onyum / Imagen del infanticida recreada con inteligencia artificial
AFP
30 de abril 2026 - 10:47

Un ugandés-estadounidense fue condenado a la pena de muerte este jueves por haber apuñalado a cuatro niños en una guardería en la capital de Uganda.

Christopher Okello Onyum fue arrestado el 2 de abril cuando intentaba huir de la guardería de Kampala donde mató a los cuatro niños de entre 15 meses y dos años y medio.

Según la fiscalía, el hombre confesó el crimen diciendo que lo había cometido porque creía que el "sacrificio humano" lo ayudaría a hacerse rico. Pero en la corte se declaró inocente.

El juez estimó que los asesinatos fueron premeditados. "Lo condeno a muerte", dijo en la sentencia, ante los aplausos del público.

Durante el juicio se supo que Onyum buscó en internet decapitaciones del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y colegios locales con niños pequeños, pero no se ha probado un móvil político o religioso para el crimen.

Se escucharon testimonios escalofriantes como el de una empleada del Centro de Desarrollo de la Primera Infancia de Ggaba.

"Al principio pensé que estaba pegando a un niño, cuando le pregunté por qué pegaba a nuestros niños, antes de que contestara, vi a Kaisha (una de las víctimas) contra una pared en un charco de sangre", contó la mujer al tribunal al inicio del juicio.

"Se levantó y tenía un cuchillo en la mano, fue tan rápido que inmediatamente agarró a otro niño. Tomé una de las bicicletas que usaban los niños y se la tiré", dijo.

"Cuando le tiré la bicicleta, dejó al niño y empezó a correr detrás de mí. Corrí pero luego me caí. Cuando me levanté descubrí que había cortado al segundo niño", recordó la empleada.

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