Petrobras confirma nuevo hallazgo de petróleo en el Margen Ecuatorial brasileño

Petrolera brasileña encontró nuevos yacimientos este viernes en un pozo submarino frente al río Amazonas.

Río De Janeiro, Brasil/La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este viernes un nuevo descubrimiento de petróleo en un pozo submarino ultraprofundo ubicado frente a la desembocadura del río Amazonas, cuya perforación ha sido criticada por ambientalistas.

En agosto, la empresa había celebrado el hallazgo de los primeros "indicios" de hidrocarburos en este megaproyecto apoyado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará la reelección el domingo.

El nuevo hallazgo se ubica a unos 180 kilómetros de las costas del estado de Amapá (noreste), informó la compañía en un comunicado.

"En el caso del descubrimiento divulgado en agosto, los análisis realizados permiten confirmar la buena calidad del petróleo encontrado", agregó la empresa.

Lula defiende el abandono progresivo del petróleo para luchar contra el cambio climático, pero aduce que su país necesita estos recursos para financiar la transición.

Ambos hallazgos se encuentran en una vasta región marítima conocida como "Margen Ecuatorial", donde la vecina Guyana ha descubierto enormes reservas de petróleo.

Esta exploración petrolera indignó a organizaciones ambientalistas, que la ven como un riesgo para una región rica en biodiversidad frente a la costa de la mayor selva tropical del mundo.

Varias oenegés acudieron sin éxito a la justicia para frenar esa decisión.

Como anfitrión de la COP30 de la ONU a finales de 2025, Brasil había llamado a los dirigentes mundiales a presentar una "hoja de ruta" para la salida de las energías fósiles. Pero su propio gobierno todavía no ha dado a conocer la suya.