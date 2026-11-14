Chiclayo vive la fiebre por el papa León XIV durante su visita a Perú

El pontífice recorrió comunidades del norte peruano, mientras en Chiclayo su imagen se multiplica en comercios, artesanías y recuerdos que reflejan la cercanía de sus habitantes.

La visita del papa León XIV a Perú ha despertado una ola de entusiasmo en el departamento de Lambayeque, donde miles de personas han salido a las calles para acompañarlo. Este sábado, el pontífice cumplió una agenda que incluyó actividades en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, localidades del norte del país.

La jornada comenzó en Chiclayo, ciudad donde León XIV fue obispo entre 2015 y 2023. Allí encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada, en una ceremonia frente a la catedral que reunió a numerosos fieles. Luego, se trasladó a Santa Cruz de Succhabamba, donde destacó la importancia de proteger las comunidades rurales, sus tradiciones y su cultura.

Más tarde llegó a Zaña, para participar en la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, quien murió en esa localidad en 1606. El lugar también tiene un importante valor histórico por sus raíces afroperuanas.

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Mientras el papa cumplía su agenda, Chiclayo vivía su propia celebración. La imagen de León XIV está en camisetas, estampas, llaveros, velas y otros recuerdos que los comerciantes ofrecen a los visitantes. Los artesanos también han aprovechado la ocasión para mostrar productos locales, como textiles de algodón y cerámicas de la región.

La llamada 'leomanía' también ha llegado a la música. Un coro juvenil tuvo la oportunidad de interpretar el himno oficial de la visita papal. Para los habitantes de Chiclayo, el regreso de León XIV representa el reencuentro con alguien a quien consideran parte de su comunidad.

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La visita también atrajo a peregrinos de otros países. Una mujer ecuatoriana contó que viajó unas 15 horas por carretera desde Guayaquil, al no tener dinero para comprar un boleto de avión. Su propósito era pedir por su hijo, a quien desea ver nuevamente cerca de la Iglesia. También llegaron fieles de México y Puerto Rico para acompañar al pontífice.

Al finalizar sus actividades en Zaña, León XIV tenía previsto regresar a Chiclayo, donde pasaría la noche antes de continuar su recorrido por Perú. Su agenda contempla visitas a Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Lima. Entretanto, en Chiclayo, su imagen y el entusiasmo de sus habitantes siguen marcando una visita que ha trascendido las actividades religiosas.

Con información de Fabio Caballero, enviado especial