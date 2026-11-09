Colombia investiga al expresidente Petro por escándalo sexual, según el Tribunal Supremo

La conducta del expresidente hacia las mujeres ya había sido objeto de escrutinio anteriormente.

El expresidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una investigación luego de que una mujer lo acusara de intercambiar favores sexuales por contratos gubernamentales durante su mandato, informó el sábado el presidente del Tribunal Supremo.

Petro encabeza la oposición al presidente Abelardo de la Espriella y anteriormente ocupó la presidencia desde 2022 hasta agosto de este año.

El caso llegó al tribunal superior después de que una mujer presentara una denuncia ante la fiscalía alegando que ella y otras 30 personas aproximadamente recibieron contratos gubernamentales a cambio de mantener relaciones sexuales con Petro. Él niega las acusaciones.

El presidente del Tribunal Supremo, Mauricio Lenis, declaró a los medios locales que "algunos de los hechos se remontan a su época en el Congreso y otros a su época como presidente".

Los investigadores revelarán "cuáles de los presuntos actos tienen implicaciones penales y quiénes pueden ser considerados responsables", añadió Lenis, refiriéndose a la investigación confidencial que el tribunal está llevando a cabo con los fiscales.

Recientemente, Deicy Jimenez, excontratista del gobierno, compartió un video en el que aparece con Petro tras un presunto encuentro sexual. El video, que se viralizó en las redes sociales, muestra a ambos abrazándose y besándose apasionadamente.

El expresidente afirmó que respondería a las acusaciones de corrupción ante los tribunales y escribió en la página X que nunca había utilizado "un contrato gubernamental para obtener favores de nadie".

Antes de la presidencia, Petro fue congresista durante cinco legislaturas entre 1991 y 2022. Sus hijas, Antonella Petro y Sofia Petro, emitieron un comunicado el domingo instando a la gente a evitar causar más daño a la mujer que presentó la denuncia.

"Confiamos en que nuestro padre, como ya ha dicho, comparecerá ante los tribunales sin demora", reza el comunicado.

La conducta del expresidente hacia las mujeres ya había sido objeto de escrutinio anteriormente. En una ocasión, llamó a un grupo de periodistas "muñecas de la mafia".

Los memes que apoyan a Petro se han vuelto virales en las redes sociales, combinando fotos del expresidente con lemas como "practiquemos la política del amor" y "la derecha no tiene sexo".