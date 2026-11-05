Decomisan más de 3 mil tarántulas en el aeropuerto de Perú; iban a ser traficadas a Alemania

Las tarántulas pueden llegar a venderse en Europa por unos 500 euros cada una.

Autoridades de Perú decomisaron más de 3,000 tarántulas en el aeropuerto de Lima a punto de ser sacadas ilegalmente por vía aérea con destino a Alemania, informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Ocultas en calcetines usados, las tarántulas se encontraron en tres maletas llevadas por dos ciudadanos alemanes y un polaco. El decomiso se realizó durante una inspección aduanera rutinaria.

"Al momento de hacer el tacto físico vimos que algunas se movían. Había pequeñas y grandes", dijo Cora Suárez, técnica de control forestal y de fauna silvestre de la institución. El especialista indicó que los arácnidos, provenientes de varias regiones del país, se encontraron en diferentes estados, desde huevos y crías hasta ejemplares adultos.

Los animales fueron recolectados por agentes especializados en envases plásticos, según un video difundido por la autoridad. Los tres extranjeros fueron detenidos por la policía especializada en delitos ambientales y enfrentan un proceso penal a cargo de la fiscalía, de acuerdo con Serfor.

Suárez señaló que las tarántulas en Europa se pueden vender a unos 500 euros cada una.

Debido a su alto valor, el tráfico ilegal de fauna silvestre es una actividad ilícita muy lucrativa. Moviliza anualmente unos 20.000 millones de dólares a nivel global, según la Interpol. Ese tráfico es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad en el planeta.