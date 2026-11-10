Expresidente Juan Manuel Santos critica a De la Espriella por exhibir cadáveres "con orgullo"

El expresidente Santos (2010-2018) es un firme defensor del tratado de paz por el que ganó el premio Nobel de la Paz.

El Nobel de la Paz colombiano Juan Manuel Santos criticó este martes al presidente Abelardo de la Espriella por exhibir cadáveres "con orgullo" y por firmar una bomba utilizada en un operativo militar contra guerrilleros.

De la Espriella promueve mano dura contra los criminales del país blancos y acostumbra a informar sobre sus letales operativos y bombardeos en videos en los que aparece junto a cadáveres en bolsas, con música de guerra de fondo.

El derechista compuso una bomba utilizada en el último ataque aéreo contra un campamento guerrillero, que dejó cuatro muertos en la convulsa frontera con Venezuela, según un video que compartió el propio mandatario en redes el lunes.

"Estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fuera un regalo", dijo Santos desde un evento en Bogotá.

"Espero que esto no dé un mensaje para volver al pasado", dijo el Nobel de la Paz.

Colombia vive su peor ola de violencia diez años después de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, que desarmó a la guerrilla y redujo temporalmente la violencia.

En los últimos meses, los poderosos grupos armados restantes aterrorizan al país con una seguimiento de atentados, secuestros y asesinatos.

El expresidente Santos (2010-2018) es un firme defensor del tratado, firmado durante su gobierno y por el que ganó el premio Nobel de la Paz, una visión contraria a la del nuevo gobierno derechista.

Ataviado con pistola en el cinto y vestido con ropa táctica, De la Espriella ofrece "tumba o cárcel" a los criminales que se financian del narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

El derechista puso fin a los diálogos del expresidente izquierdista Gustavo Petro con los grupos ilegales, a los que enfrenta con bombardeos con el apoyo de Estados Unidos.

Santos exigió al gobierno respetar el acuerdo y actuar con respeto a los derechos humanos.

Ya se vio una política "donde el número de cadáveres era lo que determinaba el éxito o el fracaso", sentenció.