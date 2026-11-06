Líder opositora Machado visita a familiares de presos políticos en temida cárcel Venezuela

Rodeada por los familiares de los detenidos y bajo un fuerte sol, la dirigente leyó una lista con los nombres de más de 400 presos políticos y los años que purgan de sentencia cada uno de ellos.

Guatire, Venezuela/La líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, visitó el viernes a familiares de presos políticos que acampan desde hace más de 300 días frente a una temible prisión a las afueras de Caracas.

Machado fue recibida en las cercanías de la cárcel Rodeo I por unos 100 familiares de prisioneros políticos, en medio de consignas. "Liberen a todos los presos políticos", decía una pancarta. Rodeada por los familiares de los detenidos y bajo un fuerte sol, la dirigente leyó una lista con los nombres de más de 400 presos políticos y los años que purgan de sentencia cada uno de ellos.

Suman 1.456 años "que le arrebataron solo a estos venezolanos", afirmó. "Libertad para todos los presos políticos, justicia para las víctimas, reparación para sus familiares, memoria para que nunca se olvide y garantías para que nunca más esto ocurra", dijo al terminar de leer la lista.

La líder opositora visita este campamento luego de su retorno a Venezuela el 25 de octubre, al cabo de casi diez meses en el exilio. El campamento se instaló unos días después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

"No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar obtenga libertad plena", aseguró Machado. "Son miles perseguidos, miles torturados", además de que "23 presos políticos han fallecido en cautiverio del régimen" desde 2015, indicó.

Alrededor de mil prisioneros políticos han sido excarcelados este año en Venezuela en medio de una amnistía impulsada por la presidenta interina, pero la ONG Foro Penal denuncia que más de 300 siguen tras las rejas, de los cuales 68 en Rodeo I. El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al gobierno interino de Delcy Rodríguez a que "continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen" detenidos.