El papa ya está en Argentina y Milei lo recibe en la Casa Rosada

Los actos de este domingo están cerrados al público y la prensa tiene acceso limitado. Las vallas mantienen a la multitud a un centenar de metros de los lugares donde estará el pontífice.

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina para la primera visita de un pontífice al país en 39 años y fue recibido en el aeropuerto por el presidente libertario Javier Milei, cuyas de austeridad han suscitado críticas de la Iglesia católica por su costo social.

Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, ambos vestidos de negro, recibieron al papá en la alfombra roja al pie de la escalerilla del avión.

León XIV aterrizó a las 16H35 locales (19H35 GMT) en Buenos Aires, donde también lo guardaban representantes de la Iglesia católica argentina. El pontífice llegó procedente de Uruguay, donde condenó la violencia del narcotráfico y pidió poner fin a la pobreza que afecta a los niños.

Tras aterrizar en Buenos Aires, el sumo pontífice fue trasladado a la Casa de Gobierno, donde mantiene en estos momentos una reunión con el presidente Javier Milei, sin acceso a la prensa.

Medios argentino reportan que periodistas acreditados en Casa Rosada le entregaron a sus colegas que acompañan al santo padre un escrito exponiendo lo que ellos consideran malas condiciones para trabajar desde la Casa de Gobierno, incluyendo las restricciones para las coberturas.

Hasta el miércoles, cuando partirá hacia Perú, última escala de esta gira, León XIV celebrará tres misas multitudinarias y visitará un hogar para personas con discapacidad, una cárcel y el santuario de Luján, principal destino de peregrinación católica del país.

Se espera que el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se pronuncie en defensa de los más vulnerables, en medio de tensiones debido al alto costo social de la "motosierra" de Milei, los recortes en servicios públicos esenciales.

Apenas tres semanas después de someterse a una operación por un cáncer de pulmón, León XIV realiza una gira de 12 días por el continente en el que fue misionero durante casi dos décadas.

"Como el Mundial nos une"

León XIV busca revivir la fe en la tierra natal de su predecesor, Francisco, donde muchos fieles esperaron en vano durante sus doce años de pontificado que el primer papa argentino volviera a casa.

Su primera parada en Buenos Aires será en la plaza San Martín, donde visitará el monumento al prócer de la independencia argentina. De allí se dirigirá a la Casa Rosada, sede de la presidencia. Tras la ceremonia de bienvenida, pronunciará un discurso ante Milei, autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Los actos de este domingo están cerrados al público y la prensa tiene acceso limitado. Las vallas mantienen a la multitud a un centenar de metros o más de los lugares donde estará el pontífice.

A dos cuadras de la plaza San Martín, cientos de personas aguardaban bajo el sol sin saber si el papá pasaría por allí. Algunos abrían paraguas para darse cuenta de la sombra. Otros se cubrían con banderas del Vaticano que llevaban la inscripción "Bienvenido León XIV".

"Súper emocionados, aunque no sabemos si lo vamos a poder ver", dijo a la AFP Oscar Agrazar, un abogado jubilado de 76 años. "Ojalá traiga paz y unión, que tanto nos hace falta". A su lado, Liliana Deblauwe, una docente jubilada de 68 años, agregó: "Como el Mundial nos une, ojalá el papa también lo haga".

En una encuesta reciente de la Universidad de Buenos Aires, el 57,7% de los consultados se declara católico.

Estilo combativo

Milei llegó al poder con la promesa de reactivar la debilitada economía argentina y frenar la inflación desbocada mediante la austeridad fiscal. Pero sus recortes afectarán en particular a los hospitales públicos, las universidades, la investigación científica, la cultura y los jubilados.

Milei, estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, con quien comparte su estilo combativo, tuvo una relación tensa con el papa Francisco.

Durante la campaña electoral, el economista, que hizo de la motosierra el símbolo de su programa de recortes, llamó "imbécil" a Francisco por defensor de la justicia social, a la cual considera una "aberración".

Ya en el poder, moderó el tono al hablar de Francisco y lo visitó en el Vaticano.

Sin embargo, Milei no se contiene al proferir insultos contra la prensa y la oposición. A principios de octubre propuso en la red X lanzar un "torpedo a la cabeza" a los periodistas que calificó como "sicarios corruptos del micrófono".

Su relación con León XIV ha sido cordial hasta ahora, pero la Iglesia argentina ha criticado duramente a Milei por considerar servicios sociales esenciales como una carga para el presupuesto.