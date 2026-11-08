El Papa critica duramente a Milei durante su visita a la dividida Argentina

Durante su campaña electoral, Milei llamó "imbécil" al papa Francisco por defender la justicia social y a los que menos tienen.

El papa León XIV criticó duramente el domingo las severas medidas de austeridad del presidente Javier Milei, insistiendo en que el crecimiento debe beneficiar a todos, en un discurso que fue recibido con un aplauso entusiasta.

"La economía debe estar al servicio del pueblo, en lugar de que el pueblo esté al servicio de la economía", dijo poco después de aterrizar en Argentina, en la segunda etapa de su gira por Latinoamérica.

Leo hizo hincapié en la difícil situación de aquellos que, "a pesar de trabajar duro, tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares".

Se pronunció en defensa de los pobres y los pensionistas, insistiendo en que "se debe prestar especial atención a quienes se ven afectados por enfermedades, dependencia y discapacidad", una referencia velada a los controvertidos recortes del gobierno a las ayudas por discapacidad.

Y le dijo a Milei, conocido por sus diatribas llenas de improperios, que fortalecer la democracia requería "voluntad de escuchar" y "un uso cuidadoso de las palabras".

Por su parte, Milei afirmó que su gobierno está trabajando para evitar "castigar a los argentinos del mañana en beneficio de los argentinos de hoy".

Llamamientos a la unidad

Esta visita es la primera de un pontífice a Argentina en casi cuatro décadas, y Leo fue recibido con llamamientos para ayudar a superar las profundas divisiones en el país tras tres años de austeridad bajo el mandato de Milei.

Leo llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició su primer viaje como papa a Latinoamérica, el continente más católico del mundo, que se está volviendo cada vez más secular.

Argentina es el país natal del difunto papa Francisco. Milei insultó públicamente a Francisco por sus enseñanzas a favor de los pobres. Leo dijo que estaba "siguiendo los pasos" de Francisco.

'Uníos'

Los argentinos esperan que el líder de los 1,400 millones de católicos del mundo ayude a unir al país, que está profundamente dividido entre partidarios y opositores de Milei.

"Así como el Mundial nos une, ojalá el Papa también lo haga", dijo Liliana Deblauwe, una maestra jubilada de 68 años que esperó con cientos de personas para ver al Papa visitar un monumento al héroe de la liberación José de San Martín.

Cientos de personas más, coreando "Papa León" (León en español), se congregaron a las afueras del palacio presidencial, donde Milei lo recibió.

Brian Inácio Rodríguez, un joven de 26 años que buscaba trabajo, pasó cinco días viajando por tierra desde Ushuaia, en el extremo sur de Sudamérica, para ver al pontífice.

Tan solo tres semanas después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón, el Papa León XIII se encuentra en una ambiciosa gira de 12 días por el continente donde sirvió como misionero durante casi dos décadas.

En Uruguay, condenó la violencia relacionada con el narcotráfico e instó a poner fin a la pobreza infantil.

En Buenos Aires, insistió en la importancia de la "integridad personal" en el ejercicio de la función pública, subrayando que "la corrupción socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

La etapa argentina de su visita tiene como objetivo impulsar la menguante fe de un país que quedó decepcionado por la falta de visitas de Francisco durante su pontificado. También servirá como prueba de fuego para medir el apoyo a la Iglesia.

En una reciente encuesta de la Universidad de Buenos Aires, alrededor del 57,7 por ciento de la población se identificó como católica, una cifra inferior al 90 por ciento registrado en la década de 1960.

Leo visitará una residencia para personas con discapacidad y una prisión, y oficiará tres misas al aire libre. La Iglesia ha declarado que espera un total de siete millones de fieles en los distintos eventos.

'Imbécil' Francisco

Milei llegó al poder con la promesa de reactivar la maltrecha economía argentina y controlar la descontrolada inflación reduciendo el estado del bienestar, centrándose especialmente en los hospitales públicos, las universidades y los pensionistas. La tasa de pobreza ha fluctuado drásticamente desde que llegó al poder, aumentando hasta el 32,3 por ciento en septiembre.

Milei, estrecha aliada del presidente estadounidense Donald Trump y con un estilo combativo similar, mantenía una relación tensa con Francisco. Durante la campaña electoral, el economista defensor de la reducción de gastos llamó "imbécil" a su compatriota por defender la justicia social.

Sin embargo, una vez en el cargo, suavizó su tono, pero continúa profiriendo insultos contra la prensa y la oposición.

Hasta el momento, su relación con Leo ha sido cordial, pero la Iglesia Católica local lo ha criticado duramente por tratar los servicios sociales clave únicamente como una limitación presupuestaria.

Milei también ha sido criticado por restringir varias libertades democráticas, incluido el derecho a la protesta. Sin embargo, mantiene una base de seguidores leales gracias a su drástica reducción de la inflación.