Principal cártel del narco de Colombia descarta firmar la paz con Petro

El Clan del Golfo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga.

El Clan del Golfo, el principal cártel de la cocaína de Colombia, ve "imposible" firmar la paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, cuyo mandato finaliza en agosto, dijo el martes su abogado.

La poderosa organización, considerada terrorista por Estados Unidos, negocia su desarme a cambio de beneficios legales desde septiembre del año pasado en el marco de la Paz Total, una política del mandatario para extinguir el último conflicto armado del continente.

Los diálogos en Catar se llevan a cabo sin una tregua formal de por medio, aunque algunos frentes del Clan - que cuenta con unos 10.000 combatientes según estimaciones independientes - se han concentrado en zonas acordadas para suspender temporalmente sus acciones armadas.

El abogado Ricardo Giraldo afirmó el martes que la intención del cártel es que el proceso de paz avance "con el Estado" y no necesariamente "con el gobierno", es decir, que prosiga después de que concluya el gobierno de Petro el 7 de agosto.

"Es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz", dijo en una rueda de prensa.

Giraldo aseguró en declaraciones junto a un representante del gobierno y acompañantes de la OEA que el proceso de paz "empezó tarde", aunque avanza "fortalecido" y "ha dado unos avances importantes".

El Clan del Golfo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga.

Los colombianos elegirán el 31 de mayo al sucesor de Petro en unos comicios marcados por la preocupación por la seguridad.

El favorito según las encuestas es Iván Cepeda, un aliado de Petro que hizo parte del diseño de la Paz Total. Al senador izquierdista lo siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, críticos de los intentos del presidente para negociar con estructuras ilegales.

La Paz Total ha sido criticada por algunos expertos que consideran que bajo esa estrategia se fortalecieron los grupos al margen de la ley, como algunas guerrillas que abandonaron las negociaciones.

El propio gobierno reconoce que el Clan del Golfo aumentó su pie de fuerza.