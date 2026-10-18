Sacerdote muere en plena misa en Ecuador aplastado por un crucifijo gigante

Las imágenes del accidente son virales este domingo en redes sociales y medios de comunicación.

Guayaquil, Ecuador/Un sacerdote católico falleció el sábado mientras oficiaba una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y lo aplastara contra el púlpito, según la transmisión en vivo de la ceremonia.

"¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!", se escucha gritar a las personas en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro justo antes de que se corte la transmisión.

Las imágenes del accidente son virales este domingo en redes sociales y medios de comunicación.

La Arquidiócesis de Guayaquil lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su "solidaridad, afecto y cariño" con familiares y amigos.