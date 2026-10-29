Universidad de EEUU enfrenta moción de censura por denuncia de violación

La Universidad de Cornell enfrenta una moción de censura por su gestión de una denuncia de violación grupal; el caso motivó nuevas medidas disciplinarias y una revisión independiente encabezada por la ex vicefiscal general Sally Yates.

Nueva York, Estados Unidos/Los profesores de la Universidad de Cornell se pronuncian desde el jueves sobre una moción de censura contra la dirección de la institución por su gestión de casos de agresión sexual, tras una denuncia de violación grupal que causó indignación en Estados Unidos.

Una exestudiante denunció que en 2024, cuando tenía 20 años, fue drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de una fraternidad de varones en la universidad.

El caso ha suscitado duras críticas contra la universidad y contra los fiscales, que no habían iniciado ningún proceso, a pesar de una primera denuncia.

Los fiscales reabrieron recientemente la causa con la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, al frente de la investigación.

La Universidad hace parte de la prestigiosa Ivy League, también ha sido acusada de fallar a la hora de castigar a los involucrados.

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El voto de censura inició el jueves e irá hasta el viernes 6 de noviembre. Su resultado no es vinculante, pero puede representar un fuerte revés para el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff.

En una carta dirigida a los representantes del cuerpo docente, la estudiante reprochó a Kotlikoff su falta de apoyo.

"Cientos de estudiantes, personal, profesores y exalumnos se acercaron a los promotores de esta resolución para enfatizar que el caso de 'Jane Doe' (nombre ficticio que se utiliza en el ámbito judicial de Estados Unidos para preservar el anonimato, ndlr) no es más que la punta del iceberg", dijo Paul Ortiz, principal impulsor de la moción entre el profesorado.

Tras la denuncia inicial en 2024, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes acusados. Dos de ellos fueron expulsados luego.

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Kotlikoff anunció este mes una serie de medidas, incluyendo la suspensión durante el resto del año académico 2026-2027 de todas las fiestas y eventos sociales en la institución.

"Estoy profundamente apenado por el daño que sufrió 'Jane Doe' en 2024 y abatido porque este acto de violencia sexual ocurriera dentro de la comunidad de Cornell", dijo en un comunicado.

Cornell nombró a Sally Yates, ex vicefiscal general de Estados Unidos, para llevar a cabo una "revisión minuciosa" del caso y evaluar la respuesta de la universidad.