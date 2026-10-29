Alemania respalda la posición de Panamá sobre la neutralidad y la libre navegación en el Canal

Durante la visita también se abordaron oportunidades de inversión alemana en Panamá, particularmente en el sector ferroviario y otros ámbitos.

Ciudad de Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, expresó su respaldo a la posición jurídica de Panamá sobre la libre navegación y la neutralidad del Canal, durante una visita oficial en la que se reunió con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y posteriormente tenía previsto un encuentro con el presidente José Raúl Mulino.

Durante una conferencia de prensa conjunta, ambos cancilleres abordaron la relación bilateral y respondieron preguntas sobre la administración de la vía interoceánica, en medio de los pronunciamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la presencia de China en América Latina y su interés en la región.

Wadephul sostuvo que las rutas marítimas son fundamentales para el comercio internacional y que se debe garantizar que el tránsito por ellas no esté amenazado por conflictos bélicos, fenómenos naturales o intervenciones que contravengan la libre navegación y la neutralidad del Canal.

“Defendemos la misma posición jurídica que Panamá”, afirmó el canciller alemán, quien también señaló que las críticas de Trump sobre la presencia china en América Latina responden a un análisis que comparten otros actores, pero consideró que el tema ya se ha venido tratando y no debería generar mayores problemas.

Por su parte, el canciller panameño reiteró que la autonomía y la soberanía panameña sobre el Canal son principios que el país no está dispuesto a negociar.

“El reconocimiento por Estados Unidos de la autonomía y soberanía de Panamá en el Canal, eso es innegociable”, manifestó.

Martínez-Acha también se refirió a la relación con Estados Unidos y aseguró que es excelente. Como parte de sus declaraciones, mencionó una carta enviada recientemente por Trump al presidente Mulino en la que, según indicó, el mandatario estadounidense manifestó esa relación.

El canciller panameño agregó que Trump ha recibido información y explicaciones sobre la neutralidad de la vía interoceánica y la soberanía panameña sobre su administración.

Durante la visita también se abordaron oportunidades de inversión alemana en Panamá, particularmente en el sector ferroviario y otros ámbitos.

La visita del jefe de la diplomacia alemana se desarrolla en el marco de los esfuerzos por fortalecer las relaciones entre ambos países, mientras el canal de Panamá continúa en el centro de las discusiones internacionales sobre la libre navegación, la neutralidad y la soberanía.

Información de María De Gracia

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