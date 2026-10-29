Meduca prevé reconstruir mayoría de escuelas afectadas por el sismo para el inicio del año escolar 2027

Entre los planteles que requieren trabajos se encuentra la escuela Anexa El Canadá, cuya reconstrucción completa podría extenderse más allá del inicio del año escolar. En estos casos, Meduca prevé buscar alternativas para adelantar parte de las obras, mientras continúa el proceso de construcción.

Un total de 85 centros educativos deberán construirse nuevamente debido a los daños severos o al colapso de sus estructuras tras el sismo que afectó varias provincias del país, informó el ministro de Educación, Ventura Vega, durante una gira de trabajo en Veraguas.

El titular del Ministerio de Educación (Meduca) adelantó que la meta es que los estudiantes de estos planteles puedan iniciar el año escolar 2027 en sus respectivas escuelas, el próximo 3 de marzo.

Vega reconoció que la reconstrucción de los centros educativos más grandes tomará más tiempo, por lo que se buscarán alternativas para avanzar con las obras y garantizar que los estudiantes puedan retomar sus clases.

“Tenemos 85 escuelas a nivel de la región y de otras áreas que tenemos que hacer totalmente nuevas”, señaló el ministro, quien indicó que se trata de una inversión considerable para el Estado.

Entre los planteles que requieren trabajos se encuentra la escuela Anexa El Canadá, cuya reconstrucción completa podría extenderse más allá del inicio del año escolar. En estos casos, Meduca prevé buscar alternativas para adelantar parte de las obras, mientras continúa el proceso de construcción.

Por otro lado, el ministro aseguró que la escuela Miguel Alba estará lista para el 3 de marzo, ya que su estructura no sufrió daños que requieran reconstruirla por completo y los trabajos podrán concentrarse en su reparación.

Durante la gira en Veraguas, Vega también visitó, junto a personal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), espacios temporales de aprendizaje habilitados para atender a estudiantes después del sismo.

En el distrito de Soná, estos espacios funcionan en la Escuela Miguel Alba, el Colegio José Bonifacio Alvarado y la Escuela de Hicaco.

En estos lugares, los estudiantes reciben primeros auxilios psicológicos como parte de las acciones de acompañamiento tras la emergencia.

Meduca busca avanzar con la recuperación de la infraestructura educativa afectada y atender las necesidades de las comunidades escolares mientras se desarrollan las obras de reconstrucción y reparación.

Información de Ney Castillo

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