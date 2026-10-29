Habitantes de calle en Pedregal: Junta Comunal propone convertir terreno privado en campo deportivo

El representante de Pedregal, Luis Constante, advierte que más de 60 personas en condición de calle pernoctan en “La Selvita” y pide convertir el terreno privado en un espacio deportivo comunal.

Pedregal, Panamá/Ante el creciente aumento de personas en condición de calle en el corregimiento de Pedregal, la Junta Comunal plantea una alternativa concreta para intervenir uno de los focos más problemáticos de la zona: transformar el terreno privado conocido como “La Selvita” en un complejo deportivo para niños y jóvenes.

El representante del corregimiento, Luis Constante, señaló que, aunque el Municipio de Panamá, la Policía Nacional y la Junta Comunal han realizado operativos de desalojo e internamiento en reiteradas ocasiones, la medida resulta insuficiente si no existe una permanencia real en los centros de atención.

“Se llevan a los albergues, pero al día siguiente están nuevamente en el lugar. ¿Por qué? Porque en los albergues dicen que no lo pueden retener en contra de su voluntad”, explicó Constante.

Llamado al dueño del terreno y propuesta comunitaria

El predio, conocido popularmente como “La Selvita”, se ha convertido en el principal punto de concentración. Constante indicó que se han emitido notas oficiales y citaciones a través del Juez de Paz para ubicar al propietario del lote sin obtener respuesta, por lo que hizo un llamado público para permitir el uso social del espacio.

Ante la falta de respuesta del propietario, la autoridad local hizo un llamado para que, en caso de no realizarse construcciones en el predio, este sea cedido temporalmente a la Junta Comunal con el fin de acondicionarlo como un campo deportivo, una medida con la que buscan recuperar el espacio para el deporte de jóvenes y niños, así evitar la permanencia de personas en condición de calle.

Cerca de 70 personas pernoctan en dos focos críticos

De acuerdo con las estimaciones de la Junta Comunal, se calcula que más de 60 personas se encuentran actualmente en condición de calle en Pedregal. Además de “La Selvita”, existe un segundo punto de alta preocupación ubicado cerca de la escuela Cirilo J. Martínez y detrás de la parroquia Don Bosco.

“Ahí pernoctan habitantes de calle y es más preocupante esa área porque ahí tenemos a los estudiantes. La gente se queja porque al final no sabemos la crisis que puedan tener y que puedan ser atacados”, menciona el representante ante la gran cantidad de personas que residen en los focos críticos.

Constante detalló además que, por la ubicación céntrica de Pedregal, este sector funciona como un centro de acopio a donde llegan personas procedentes de corregimientos vecinos como Concepción, Las Mañanitas, Tocumen, Don Bosco y San Miguelito.

Adicciones y desintegración familiar en la juventud

Al ser consultado Luis Constante sobre las causas de esta problemática, el representante lamentó la presencia de jóvenes de entre 19 y 21 años atrapados en las adicciones. Según explicó, la desintegración familiar se ha convertido en el factor principal que golpea a la juventud y la arrastra al consumo de sustancias nocivas.

Por ello, insistió en que la solución exige más que un simple retiro físico de las calles y requiere un abordaje interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Alcaldía de Panamá y las autoridades de salud. A su juicio, este trabajo debe ser impulsado por personal con mayor sensibilidad humana, capaz de convencer a estas personas de permanecer en los albergues para lograr su rehabilitación integral.

Con información de Fabio Cabellero.